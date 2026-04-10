１０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円２５銭前後と前日の午後５時時点に比べて３０銭程度のドル高・円安となっている。



中東情勢を巡る先行き不透明感を背景に、質の逃避から基軸通貨であるドルを買う動きが先行。米原油先物相場が高止まりしていることで、エネルギーの大半を輸送に頼る日本の貿易収支悪化を懸念した円売りも出やすかった。仲値（午前９時５５分頃に決まる金融機関が外国為替取引をする際の基準となるレート）通過後は伸び悩む場面もあったが、時間外取引で米長期金利がジリジリと水準を切り上げていたことがドルを下支え。日経平均株価が午後に上げ幅を広げるとリスク選好的なドル買い・円売りが入り、午後２時２０分すぎに一時１５９円２７銭まで上伸した。ただ、その後は日本時間今晩に発表される３月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）や、１１日に開かれる米国とイランの和平協議を見極めたいとして上げ一服となった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６９０ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００３０ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８６円１７銭前後と同８０銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS