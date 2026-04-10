エルテス<3967.T>は後場終盤に上げ幅を拡大している。午後３時ごろに集計中の２６年２月期連結業績について、売上高が従来予想の８２億円から８９億６０００万円（前の期比２２．５％増）へ、営業利益が３億８０００万円から４億３０００万円（同４．６倍）へ上振れて着地したようだと発表しており、好材料視されている。



デジタルリスク事業・ＡＩセキュリティー事業・スマートシティ事業の各セグメントの業績が計画を上回って推移していることに加えて、第３四半期までに営業損失を計上していたＤＸ推進事業で第４四半期に大型取引が成約し、通期セグメント利益が黒字化する見込みであることが要因。なお、最終損益は子会社が保有するソフトウェア資産について減損損失を計上することから、１億７０００万円の黒字から１億７０００万円の赤字（前の期８億６０００万円の赤字）に下振れたとしている。



出所：MINKABU PRESS