川崎地質<4673.T>が急動意。年初来高値を更新した。同社は１０日午後３時、２６年１１月期第１四半期（２５年１２月～２６年２月）の連結決算を発表。売上高が前年同期比３０．５％増の２８億５６００万円、経常利益は同９．５倍の６億７５００万円となった。大幅な増益で着地したほか、今期の期末配当予想を従来の見通しから４０円増額して９５円に見直しており、好感された。



同社は官公庁など公共部門の取引率が高く、売上高と利益が第２四半期と第４四半期に集中する傾向にあるが、第１四半期においては受注した大型案件で期初に想定していた追加コストの発生リスクが解消し、収益を押し上げた。年間配当予想は１２０円（前期は１４５円）となる。



出所：MINKABU PRESS