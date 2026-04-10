アストロスケールホールディングス<186A.T>＝後場上げ幅拡大。正午ごろに、１月に発表した宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）が公募した宇宙戦略基金事業第２期において、「空間自在移動の実現に向けた技術」の実施機関として採択されたプロジェクトに関して、交付金額が１２億５０００万円に決定したと発表しており、好材料視されている。期間は中間審査までの２年間。なお、同件は２６年４月期業績予想の前提には含めていないものの、業績予想に与える影響は軽微としている。また、同件のプロジェクト収益は、補助事業期間にわたって計上される予定であり、２７年４月期以降の業績への寄与を期待しているという。



フクビ化学工業<7871.T>＝急速人気で一時ストップ高。きょう午前１１時、同社と出光興産<5019.T>、竹中工務店（大阪市中央区）、ケミカルリサイクル・ジャパン（ＣＲＪ、東京都中央区）、プライムポリマー（ＰＲＭ、同）の５社が、使用済みプラスチックを原料として、再生プラスチックを製造するとともに建設資材への活用に成功したと発表。これを材料視した買いが集まったようだ。ＣＲＪが独自のケミカルリサイクル技術をもとに、使用済みプラスチックから軽質原油相当のケミカルリサイクル油を生産。これを原料として、ケミカルリサイクル化学品を出光興産が製造し、ＰＲＭが再生プラスチックとした。フクビは再生プラスチックを乾式遮音二重床の支持脚部分へ適用することに成功。技術的な課題をクリアしたという。建設資材を活用する竹中工務店を含め、今後５社は今回の取り組みでの知見や実績を活用し、建設現場で発生する使用済みプラスチックの再資源化と資源循環に向けた取り組みの更なる推進に臨む。



オンワードホールディングス<8016.T>＝上値指向強める。９日取引終了後、２７年２月期連結業績予想について売上高を２４７０億円（前期比４．３％増）、営業利益を１２８億円（同１０．３％増）と発表。前期に続き増収増益となる見通しを示した。配当予想も３３円（前期３０円）とした。これが好感されている。同時に発表した２６年２月期決算は、売上高が２３６８億４００万円（前の期比１３．６％増）、営業利益が１１６億４００万円（同１４．３％増）だった。冬物衣料の販売が伸びた。「アンフィーロ」「カシヤマ」「チャコット・コスメティクス」「ＷＥＧＯ」などの戦略強化ブランドが好調だったことに加え、「２３区」など基幹ブランドも堅調だった。



オーナンバ<5816.T>＝急騰で未踏の２０００円大台クリア。民生用ワイヤーハーネスを主力とし、業績は２５年１２月期に営業１９％増益で過去最高を更新したのに続き、２６年１２月期も４％増益の２７億円とピーク利益更新が続く見通しにある。世界的なＡＩデータセンター建設ラッシュが続くなか、データセンター向け電源供給用ケーブルへの本格参入を表明しており、今後の業容拡大に対する期待が高まっていることが、足もと急速人気化の背景。データセンター関連では電力供給部門と並び水冷システムの配線ソリューションでも活躍が期待されている。株価は最高値圏をまい進しているが、ＰＥＲ１２倍台でＰＢＲも０．８倍台と割安感が強く、２６年１２月期は前期実績に２９円の大幅増配となる７０円を計画しており、今期配当利回りも３．５％前後に達するなど株高条件が揃っている。



ローツェ<6323.T>＝物色人気にストップ高。９日取引終了後、２７年２月期連結業績予想について売上高を１５９０億２１００万円（前期比２３．５％増）、営業利益を３８１億１２００万円（同２２．３％増）と発表。２期ぶりに最高益を更新する見通しを示した。配当予想も２０円（前期１７円）と増額した。これが好感されている。同時に発表した２６年２月期決算は、売上高が１２８７億９４００万円（前の期比３．５％増）、営業利益が３１１億５４００万円（同２．７％減）だった。台湾顧客向けの需要が増加し増収を確保。一方、前の期に連結対象とした海外子会社の取り込み期間の影響と、その子会社ののれん償却額などによる販管費増加が利益の下押し要因となった。



古野電気<6814.T>＝急反発。９日取引終了後に２６年２月期連結決算を発表し、売上高は１４０６億１６００万円（前の期比１０．８％増）、営業利益は１６２億４６００万円（同２３．３％増）だった。新造船向けの販売が伸びたほか、既存船のリプレース需要や保守サービス需要も好調だった。続く２７年２月期の売上高は１４８５億円（前期比５．６％増）、営業利益は１７０億円（同４．６％増）を計画。配当については前期分を１５０円から１６０円に増額した上で、今期も１６０円とする方針を示した。良好な決算内容と今後の見通しを評価した買いが入っている。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



出所：MINKABU PRESS