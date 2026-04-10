アイドマ・ホールディングス <7373> [東証Ｇ] が4月10日大引け後(15:30)に決算を発表。26年8月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比1.4％増の15億円となったが、通期計画の40億円に対する進捗率は37.7％にとどまり、5年平均の55.4％も下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-8月期(下期)の連結経常利益は前年同期比46.0％増の24.9億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である12-2月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比14.5％減の6.7億円に減り、売上営業利益率は前年同期の25.1％→19.4％に低下した。



株探ニュース