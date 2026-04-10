ETF売買代金ランキング＝10日大引け
10日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 209797 10.7 53800
２. <1357> 日経Ｄインバ 35232 -11.0 4148
３. <1321> 野村日経平均 29006 8.3 59520
４. <1458> 楽天Ｗブル 15624 20.0 64110
５. <1360> 日経ベア２ 14344 4.7 101.9
６. <1579> 日経ブル２ 13221 1.1 580.4
７. <1540> 純金信託 8426 1.6 22655
８. <1306> 野村東証指数 5856 18.0 396.5
９. <2644> ＧＸ半導日株 4887 37.9 3471
10. <1542> 純銀信託 4118 4.6 34560
11. <1671> ＷＴＩ原油 3893 -34.9 4970
12. <200A> 野村日半導 3482 68.3 3510
13. <1330> 上場日経平均 2903 119.6 59570
14. <1329> ｉＳ日経 2786 86.9 5916
15. <1320> ｉＦ日経年１ 2696 46.2 59270
16. <1568> ＴＰＸブル 2305 -21.2 853.9
17. <1489> 日経高配５０ 2243 2.4 3195
18. <1346> ＭＸ２２５ 2043 115.5 59100
19. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1924 44.3 2065.0
20. <1459> 楽天Ｗベア 1895 -20.4 168
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1850 28.1 82700
22. <1398> ＳＭＤリート 1746 0.5 1960.5
23. <1358> 上場日経２倍 1595 27.1 102650
24. <2036> 金先物Ｗブル 1547 -8.2 202000
25. <1615> 野村東証銀行 1530 -42.8 626.8
26. <1475> ｉＳＴＰＸ 1304 -32.9 387.0
27. <314A> ｉＳゴールド 1283 12.5 359.2
28. <1655> ｉＳ米国株 971 -27.9 782.8
29. <1328> 野村金連動 918 -5.7 17940
30. <2038> 原油先Ｗブル 876 -45.9 2421
31. <1326> ＳＰＤＲ 818 10.7 69580
32. <1356> ＴＰＸベア２ 788 -2.6 131.4
33. <1545> 野村ナスＨ無 738 -30.9 40390
34. <1571> 日経インバ 610 -14.8 357
35. <1699> 野村原油 573 -39.7 580.6
36. <1623> 野村鉄鋼非鉄 544 38.1 71330
37. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 526 19.8 1057
38. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 495 -39.6 31280
39. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 487 -48.1 2188
40. <2559> ＭＸ全世界株 486 -32.6 27060
41. <1541> 純プラ信託 444 61.5 9699
42. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 440 -41.3 622.9
43. <521A> ｉＦＦＮＧ金 437 -16.6 1845
44. <2243> ＧＸ半導体 432 -18.0 3284
45. <1367> ｉＦＴＰＷブ 427 72.2 65900
46. <1595> 農中Ｊリート 405 523.1 1976
47. <1308> 上場東証指数 389 -66.9 3917
48. <1580> 日経ベア 370 -26.4 946.0
49. <213A> 上場半導体株 359 797.5 326.0
50. <1369> Ｏｎｅ２２５ 358 105.7 57540
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 209797 10.7 53800
２. <1357> 日経Ｄインバ 35232 -11.0 4148
３. <1321> 野村日経平均 29006 8.3 59520
４. <1458> 楽天Ｗブル 15624 20.0 64110
５. <1360> 日経ベア２ 14344 4.7 101.9
６. <1579> 日経ブル２ 13221 1.1 580.4
７. <1540> 純金信託 8426 1.6 22655
８. <1306> 野村東証指数 5856 18.0 396.5
９. <2644> ＧＸ半導日株 4887 37.9 3471
10. <1542> 純銀信託 4118 4.6 34560
11. <1671> ＷＴＩ原油 3893 -34.9 4970
12. <200A> 野村日半導 3482 68.3 3510
13. <1330> 上場日経平均 2903 119.6 59570
14. <1329> ｉＳ日経 2786 86.9 5916
15. <1320> ｉＦ日経年１ 2696 46.2 59270
16. <1568> ＴＰＸブル 2305 -21.2 853.9
17. <1489> 日経高配５０ 2243 2.4 3195
18. <1346> ＭＸ２２５ 2043 115.5 59100
19. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1924 44.3 2065.0
20. <1459> 楽天Ｗベア 1895 -20.4 168
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1850 28.1 82700
22. <1398> ＳＭＤリート 1746 0.5 1960.5
23. <1358> 上場日経２倍 1595 27.1 102650
24. <2036> 金先物Ｗブル 1547 -8.2 202000
25. <1615> 野村東証銀行 1530 -42.8 626.8
26. <1475> ｉＳＴＰＸ 1304 -32.9 387.0
27. <314A> ｉＳゴールド 1283 12.5 359.2
28. <1655> ｉＳ米国株 971 -27.9 782.8
29. <1328> 野村金連動 918 -5.7 17940
30. <2038> 原油先Ｗブル 876 -45.9 2421
31. <1326> ＳＰＤＲ 818 10.7 69580
32. <1356> ＴＰＸベア２ 788 -2.6 131.4
33. <1545> 野村ナスＨ無 738 -30.9 40390
34. <1571> 日経インバ 610 -14.8 357
35. <1699> 野村原油 573 -39.7 580.6
36. <1623> 野村鉄鋼非鉄 544 38.1 71330
37. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 526 19.8 1057
38. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 495 -39.6 31280
39. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 487 -48.1 2188
40. <2559> ＭＸ全世界株 486 -32.6 27060
41. <1541> 純プラ信託 444 61.5 9699
42. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 440 -41.3 622.9
43. <521A> ｉＦＦＮＧ金 437 -16.6 1845
44. <2243> ＧＸ半導体 432 -18.0 3284
45. <1367> ｉＦＴＰＷブ 427 72.2 65900
46. <1595> 農中Ｊリート 405 523.1 1976
47. <1308> 上場東証指数 389 -66.9 3917
48. <1580> 日経ベア 370 -26.4 946.0
49. <213A> 上場半導体株 359 797.5 326.0
50. <1369> Ｏｎｅ２２５ 358 105.7 57540
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
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