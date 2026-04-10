　10日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　209797　　　10.7　　　 53800
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 35232　　 -11.0　　　　4148
３. <1321> 野村日経平均　　 29006　　　 8.3　　　 59520
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 15624　　　20.0　　　 64110
５. <1360> 日経ベア２　　　 14344　　　 4.7　　　 101.9
６. <1579> 日経ブル２　　　 13221　　　 1.1　　　 580.4
７. <1540> 純金信託　　　　　8426　　　 1.6　　　 22655
８. <1306> 野村東証指数　　　5856　　　18.0　　　 396.5
９. <2644> ＧＸ半導日株　　　4887　　　37.9　　　　3471
10. <1542> 純銀信託　　　　　4118　　　 4.6　　　 34560
11. <1671> ＷＴＩ原油　　　　3893　　 -34.9　　　　4970
12. <200A> 野村日半導　　　　3482　　　68.3　　　　3510
13. <1330> 上場日経平均　　　2903　　 119.6　　　 59570
14. <1329> ｉＳ日経　　　　　2786　　　86.9　　　　5916
15. <1320> ｉＦ日経年１　　　2696　　　46.2　　　 59270
16. <1568> ＴＰＸブル　　　　2305　　 -21.2　　　 853.9
17. <1489> 日経高配５０　　　2243　　　 2.4　　　　3195
18. <1346> ＭＸ２２５　　　　2043　　 115.5　　　 59100
19. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1924　　　44.3　　　2065.0
20. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1895　　 -20.4　　　　 168
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1850　　　28.1　　　 82700
22. <1398> ＳＭＤリート　　　1746　　　 0.5　　　1960.5
23. <1358> 上場日経２倍　　　1595　　　27.1　　　102650
24. <2036> 金先物Ｗブル　　　1547　　　-8.2　　　202000
25. <1615> 野村東証銀行　　　1530　　 -42.8　　　 626.8
26. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1304　　 -32.9　　　 387.0
27. <314A> ｉＳゴールド　　　1283　　　12.5　　　 359.2
28. <1655> ｉＳ米国株　　　　 971　　 -27.9　　　 782.8
29. <1328> 野村金連動　　　　 918　　　-5.7　　　 17940
30. <2038> 原油先Ｗブル　　　 876　　 -45.9　　　　2421
31. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 818　　　10.7　　　 69580
32. <1356> ＴＰＸベア２　　　 788　　　-2.6　　　 131.4
33. <1545> 野村ナスＨ無　　　 738　　 -30.9　　　 40390
34. <1571> 日経インバ　　　　 610　　 -14.8　　　　 357
35. <1699> 野村原油　　　　　 573　　 -39.7　　　 580.6
36. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　 544　　　38.1　　　 71330
37. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 526　　　19.8　　　　1057
38. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 495　　 -39.6　　　 31280
39. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 487　　 -48.1　　　　2188
40. <2559> ＭＸ全世界株　　　 486　　 -32.6　　　 27060
41. <1541> 純プラ信託　　　　 444　　　61.5　　　　9699
42. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 440　　 -41.3　　　 622.9
43. <521A> ｉＦＦＮＧ金　　　 437　　 -16.6　　　　1845
44. <2243> ＧＸ半導体　　　　 432　　 -18.0　　　　3284
45. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 427　　　72.2　　　 65900
46. <1595> 農中Ｊリート　　　 405　　 523.1　　　　1976
47. <1308> 上場東証指数　　　 389　　 -66.9　　　　3917
48. <1580> 日経ベア　　　　　 370　　 -26.4　　　 946.0
49. <213A> 上場半導体株　　　 359　　 797.5　　　 326.0
50. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 358　　 105.7　　　 57540
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)

株探ニュース