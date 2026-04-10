10日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比5.1％増の4048億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同8.7％増の3352億円だった。



個別ではグローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 <2837> 、グローバルＸ レジャー＆エンターテインメント <2645> 、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型 <200A> 、ｉＦｒｅｅ 米債 ７－１０年（為替ヘッジなし） <2015> など11銘柄が新高値。ｉシェアーズ 日本国債７－１０年 ＥＴＦ <236A> 、ｉシェアーズ 米債２５年ロング（為替ヘッジあり） <238A> 、ｉシェアーズユーロ建て投資適格社債ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2623> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＺＡＭ 全世界株式（ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ） <537A> が8.86％高、ＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄 <1623> が4.57％高、グローバルＸ チャイナＥＶ＆バッテリー <2254> が4.56％高、ＮＺＡＭ 先進国株式（ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ） <536A> が4.52％高、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＩＰ ＦａｃｔＳｅｔ 台湾 <412A> が3.91％高と大幅な上昇。



一方、ＮＺＡＭ 海外債券（為替ヘッジなし） <539A> は8.80％安、東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ ＥＴＦ <360A> は7.52％安、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は3.72％安、グローバルＸ ｅコマース－日本株式ＥＴＦ <2627> は3.26％安、ＭＡＸＩＳ米国国債７－１０年（為替ヘッジあり） <2839> は3.12％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1028円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2097億9700万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金1825億6100万円を大幅に上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が352億3200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が290億600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が156億2400万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が143億4400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が132億2100万円の売買代金となった。



株探ニュース