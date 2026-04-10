女優の朝加真由美（70）が10日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。長女との生活を語った。

1986年に俳優の篠塚勝と結婚、2女をもうけたが離婚。現在は、女優の手塚真生（まい）として活動する長女と同居しており、次女は結婚し独立した。

今年35歳になるという長女・真生は、16歳から10年間家出をしていた。その原因について、朝加は「私が離婚したっていうこともあるんじゃないかな」と推測。家出中は、歯科医院でのアルバイトで生計をたて、自力で高校を卒業したという。

その後、「自分も俳優をやるっていう時に、“これは大変だぞ”と。“住まわせてください”って言ってきた。もちろん、“家族になりましょう”って言いました」と振り返った。

これに司会の黒柳徹子が「うれしかったでしょ？」と聞くと、朝加はうなずきながら「でも10年間空いちゃったから、気をつかっちゃって」と告白。帰宅時間や食事について質問攻めにしてしまい、「“うっとうしい！”って」と苦笑い。「“勝手に食べてて”って言われました」と打ち明けた。

今では「今日はいりません」「先に食べててください」と連絡があると話したが、自炊や食事が何よりの楽しみという朝加は「一番いい状態で出したいので、“何時に着くの？”とか」と聞いてしまうそう。

思わず黒柳に「うるさいよね？」と相談すると、黒柳は「いいよ、そんなの」とバッサリ。笑いながら「別に温かくなくてもいいから、黙っててほしいって、私はそう思います」と伝えると、朝加は「そうですよね、気をつけます」としょんぼり。

それでも、そんな長女との生活は「しっかり者で、私がダメなので、いろんなことを助けてくれてます」とうれしそうに語っていた。