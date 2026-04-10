無法状態と化していたＹｏｕＴｕｂｅの動画コンテンツに、とうとうメスが入った。ＪＲＡは８日にＹｏｕＴｕｂｅ上で無断使用されている動画コンテンツに対して厳しく取り締まることを発表。このニュースを受けて、ネット上では賛同する反応が多く上がっている。

これまでＹｏｕＴｕｂｅでは、ＪＲＡの許可なく使用されているレース、調教、パドックなどの映像があふれていたが、この「無法地帯」にも近かった著作権侵害に対して、ＪＲＡが積極的に動き出した。著作権侵害の対象は「ＪＲＡの許諾なく、ＪＲＡが権利を有する公式配信（レース・調教・パドック等）の映像、およびそれらを素材として再利用した動画コンテンツ等」で、ＪＲＡが管理する競馬場・関連施設などで、定められたルールに反して撮影・公開された動画など、ＪＲＡが不適切と判断したコンテンツなども含まれるとしている。

ＪＲＡは「ＹｏｕＴｕｂｅの機能および関係各社との連携を通じて、動画の公開範囲の制限や広告の停止その他の必要な対応を、適切に判断・実施いたします」と表明。さらに、「このお知らせの公表以前に公開された動画を含め、対象となるコンテンツについては、順次対応を進めてまいります」と過去にさかのぼって対応することも明記している。

今回発表されたＪＲＡの取り締まり強化にＳＮＳでは「厳しくやって欲しいわね」「おーい取締り始まるぞー？」「今そんなにＹｏｕＴｕｂｅで映像使ってるやつ居ないだろ…と思ってみたらめっちゃ居た」「バンバン取り締まれ」「映像使って誹謗中傷するやつもいるから厳しくせざるをえない」「再生数稼ぎの無断転載とかさっさと一掃してくれ」「Ｘにも該当する方がたくさんいます」「素晴らしい吸引システムｗ」「指定席転売ヤーにも厳罰をお願いします」「著作権管理体制強化！」「まあ今までは放置し過ぎてた感があるので、これでいいのでは」「ええぞええぞー！もっとやれー」「使ってた人は今後なかなか厳しそうですね」「やっぱ取り締まるよね」「あいつもコイツもいよいよ終わり」「これも世の流れなのか…」「ちゃんとルール守ってやってるＹｏｕＴｕｂｅｒがバカをみないように、違反者はしっかり取り締まって下さい」「映画館での盗撮と同じ行為です」「やっと本腰を入れる気になったか」「かなりの競馬系ＹｏｕＴｕｂｅｒが著作権の対象になりそうだな」「まぁ当たり前やな！」「これはずっと思ってた」「かなりの数の競馬ＹｏｕＴｕｂｅｒが淘汰されそうだな」などの反応が寄せられている。