◇WBC世界バンタム級挑戦者決定戦 同級1位 フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）＜12回戦＞同級2位・那須川天心（帝拳）（2026年4月11日 両国国技館）

「Prime Video Boxing 15」の前日計量が10日、都内のホテルで行われ、プロボクシングWBC世界バンタム級挑戦者決定戦に臨む同級2位の那須川天心（27＝帝拳、7勝2KO1敗）はリミットの53.5キロ、同級1位の元世界2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（35＝メキシコ、45勝28KO4敗）は200グラム軽い53.3キロで、ともに一発パスした。勝者は5月2日に東京ドームで行われるWBC同級王者・井上拓真（大橋）―同級4位・井岡一翔（志成）の勝者への挑戦権を得る。

計量前には挑戦者決定戦の立会人を務めるWBCのマウリシオ・スレイマン会長があいさつ。WBCのミニベルトを手に「はじめの一歩の作者である森川ジョージさんは、漫画を通じてボクシングを世界に知らしめた。その森川さんが回復して退院したと聞いた。今回の興行に出る全てのボクサーのサインが入ったベルトをプレゼントしたい」と発表した。元WBC世界バンタム級王者・山中慎介氏やリングアナウンサーを務めるジミー・レノン氏のサインも入っているという。

JBスポーツジムの会長も務める漫画家の森川氏は先月30日、入院して開腹手術を受けるとXで報告。9日には無事退院したと報告していた。スレイマン会長は「森川氏には良い回復を願っている」と話した。

興行のもようはプライムビデオで独占ライブ配信される。