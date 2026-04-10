”異色の経歴”32歳・芸人、「2年半前に離婚」報告 東京藝大卒＆R-1ファイナリスト・カニササレアヤコ 「人生レベルで齟齬」
お笑い芸人のカニササレアヤコ（32）が10日までに自身のYouTubeチャンネルで動画を更新。離婚していたことを明かした。
【動画】「2年半前に離婚」報告した”異色の経歴”雅楽芸人のカニササレアヤコ
「【ご報告】離婚しました」と題した動画内で「今さらなんですけれども、2年半前に離婚をしました」と報告した。離婚理由については「本当に向こうは人間として本当に真からいい人だし、最後までお互いに大事には思ってた」としつつ「私が20歳の時から付き合ってて、それで大学生から卒業して普通に就職して会社員になって23で結婚してっていう風にステップ踏んでたのに、急にハンドル切って平安貴族になっちゃったもんだから、人生レベルで齟齬が生まれてきて」と説明した。
「まだ人生をやり直せるうちに、相手もちょっと年上だったんで、ちょっと若いうちにフリーにお互いなった方がいいのかなっていう判断だった」と言い「銀行口座も別々だし 、生活費も自分の分は自分で払うっていうシステムだったんで、財産分与もなければ子供もいないので、 もう紙1枚出すだけで済んだとっても楽な離婚でした」と振り返った。
カニササレアヤコはサンミュージックプロダクション所属のお笑い芸人。“雅楽芸人”という異色の芸風でフジテレビ『ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ』で人気を博し、『R-1ぐらんぶり2018』ではファイナリストとなった。またコミュニケーションロボット「Pepper」の開発にも携わるエンジニアとしての一面も持つ。2026年3月、東京藝術大学邦楽科を卒業したことを報告していた。
【動画】「2年半前に離婚」報告した”異色の経歴”雅楽芸人のカニササレアヤコ
「【ご報告】離婚しました」と題した動画内で「今さらなんですけれども、2年半前に離婚をしました」と報告した。離婚理由については「本当に向こうは人間として本当に真からいい人だし、最後までお互いに大事には思ってた」としつつ「私が20歳の時から付き合ってて、それで大学生から卒業して普通に就職して会社員になって23で結婚してっていう風にステップ踏んでたのに、急にハンドル切って平安貴族になっちゃったもんだから、人生レベルで齟齬が生まれてきて」と説明した。
カニササレアヤコはサンミュージックプロダクション所属のお笑い芸人。“雅楽芸人”という異色の芸風でフジテレビ『ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ』で人気を博し、『R-1ぐらんぶり2018』ではファイナリストとなった。またコミュニケーションロボット「Pepper」の開発にも携わるエンジニアとしての一面も持つ。2026年3月、東京藝術大学邦楽科を卒業したことを報告していた。