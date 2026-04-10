◇富士フイルム・スタジオアリス女子オープン第1日（2026年4月10日 埼玉県 石坂ゴルフ倶楽部（6580ヤード、パー72）

昨季のリゾートトラスト・レディースで早大出身の女子プロとして初めてツアー優勝を飾った稲垣那奈子（25＝三菱電機）がコースレコードタイの65で回り首位に立った。

今季は5試合に出て4試合で予選落ち。開幕戦のダイキン・オーキッド・レディースの2日目には、85の自己ワーストを叩き、さらに2戦目の台湾ホンハイ・レディースで同じく2日目に自己ワーストを更新する88を叩くなど絶不調に陥っていた。

それだけに「本当に何をやっても悪いイメージみたいなのが凄くあって。今日、こんなスコアが出たのは何でだろうという感じなんですけど。先週と何が違うのか、ちょっと分からなくて。でもずっとオフから取り組んでいたことが実になってきたのかなと思います」と自分でも驚いた様子だった。

今オフには、母校の校友会から、昨年のツアー優勝を称えられ、稲魂（とうこん）賞特別賞個人をゲームデザイナーで「ドラゴンクエスト」シリーズの生みの親でもある堀井雄二氏らと授賞した。

今週開幕した男子ツアーでは、早大ゴルフ部の後輩の中野麟太朗や竹原佳吾、安保卓哉らが奮闘中ということもあり「今日は雨で中止になりましたけど、昨日（2日目）まで3アンダーが一人（竹原）いて、みんな頑張っているので、それもあって今週、気合が入っているのかもしれません」と早大パワーの後押しを実感している。

初Vの時は初日3位と好発進し、3日目にトップに立って逃げ切った。今回は3日間の“短期決戦”だが、まだ確信が持てるほどの手応えはない様子。「そんなに今、自分に自信を持てる感じの…。今日は良かったですけど、これまではあまり良くなかったので、ちゃんと地に足をつけて、自分のできることを一つずつやったら良いかなと思います」と控えめに話していた。