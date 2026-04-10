韓国の男性グローバルグループ・ＥＮＨＹＰＥＮ（エンハイプン）を脱退したＨＥＥＳＥＵＮＧ（ヒスン）がソロ活動名を「ＥＶＡＮ」（エヴァン）とし、８日に公式ＳＮＳチャンネルを開設。初のプロフィル写真を公開した。

所属レーベル・ＢＥＬＩＦＴ ＬＡＢは、プロフ写真について「まだ何色にも染まっていない、特定の存在として定義や解釈をされる前の、最も純粋な形態のＥＶＡＮを表現した」と説明している。

ＥＶＡＮという名は、ＨＥＥＳＥＵＮＧの「もう一人の自分」を表す名前であり、音楽的アイデンティティーを象徴するキーワードでもあるという。ＥＶＡＮは「幼い頃から使ってきた、大切な思い出が詰まった名前」「子どもの頃に作った名前を再び呼び起こし、新たな気持ちで『ＥＶＡＮ』としての姿をお見せしたい」と語り、「最も率直で自然な自分の姿をそのまま込めた音楽で、ファンの皆さんに一歩ずつ近づいていきたい」と真摯（しんし）な想いを伝えた。

ＥＶＡＮはＥＮＨＹＰＥＮ在籍時より、卓越した音色やボーカル・ラップテクニック、そして圧倒的なパフォーマンス能力を披露。安定したライブステージはもちろん、「Ｈｉｇｈｗａｙ １００９」や「Ｄｉａｌ Ｔｒａｇｅｄｙ」などを通して作詞・作曲・プロデュース能力を証明し、シンガー・ソングライターとしての才能が高く評価されている。