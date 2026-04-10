G大阪は11日にホームでC大阪との「大阪ダービー」を迎える。直近4試合で出場機会がないMF名和田我空（19）は「僕にとって一番大事な2連戦」と気合。C大阪戦、敵地でのACL2準決勝第2戦バンコク・ユナイテッド戦（15日）を“覚悟”の連戦と位置づけた。

イェンス・ヴィッシング監督が「経験が豊富で、質が高い。あれだけの選手がピッチに戻ってくるというのはすごく大事で、嬉しくも思う」と話すように大黒柱のFW宇佐美貴史は復帰間近。それはトップ下を主戦場とする名和田にとっては熾烈な定位置争いの再燃を意味する。

指揮官からは「やり続けているのは見ている」と声を掛けられたというが「常に危機感は感じている」。現状を冷静に見据えた上で「でも、ここで価値を示すことができれば一気にいける気もする。得点に直結する仕事をしたい」と目に見える結果を何よりも求めた。

PK戦で勝利した今季開幕戦の大阪ダービーでは、3人目のキッカーとして左上に叩き込み、チームに勢いをもたらした。昨季もリーグ開幕戦で高卒新人ながらスタメンに抜擢され、プロデビューを果たした。何かしらインパクトを残してきた舞台。「ヒーローになりたい」。宿敵相手に自身の価値を証明し、FWイッサム・ジェバリや宇佐美とのトップ下戦線で生き残る。