東京・渋谷に開発するホテルの完成予想図（相鉄アーバンクリエイツ提供）

相鉄グループで不動産開発を手がける相鉄アーバンクリエイツは、ＪＲ渋谷駅（東京都渋谷区）近くで初めてホテル開発に乗り出す。インバウンド（訪日客）を想定した滞在型の施設で、２０２７年１２月の完成を目指す。

ホテル運営のコロンビア・ワークス（ＣＷ、同区）と共同開発し、３月３０日付で用地約６６０平方メートルを取得した。金額や比率は非公表。同駅から徒歩６分と利便性が高く、ＪＲ、東急電鉄との相互直通を生かし、都内で存在感を高める。

１１階建て（延べ床面積約２２００平方メートル）で、客室数は３１室。価格帯は非公表。渋谷地域を地盤とするＣＷの開発ノウハウを基に、ＣＷグループの新ブランド「ＮＯＣＴＩＳ（ノクティス）」として運営する。

相鉄グループで初めて、付加価値の高い「ライフスタイルホテル」と位置づける。地域性を重視しデザインを洗練させるとともに、長期滞在型の旅行を楽しむ訪日客の行動を踏まえ、調理器具なども備える。

相鉄アーバンクリエイツは「今後も相鉄線沿線だけでなく、東京都心など首都圏で積極的に事業領域を拡大する」としている。