【銀座コージーコーナー】夏季限定スイーツギフトを販売、ゼリーやシャーベット、くずきりのギフトをラインアップ
銀座コージーコーナーは、2026年4月10日から順次、全国の店舗で夏季限定スイーツギフトを販売する。なお、福井県･京都府･鳥取県に取扱店はない。
オンラインショップでは、4月下旬より順次発売開始する。
夏の平均気温が3年連続で最高記録を更新していることを背景に、フルーティーでなめらかな味わいを凍らせて楽しむ「シャーベット」、冷やしてゼリー、凍らせてシャーベットとして楽しめる「シャーベットゼリー」を新たにアソートに加えた。
【販売期間】
4月10日から順次〜9月中旬頃
※フルーツゼリーアソート(9個入)は4月24日〜8月下旬頃まで。
【商品画像一覧はこちら】夏季限定スイーツギフトはゼリーやシャーベット、くずきりなどをラインアップ◆ギフトアソート
フルーツ果汁やピューレを使用した、みずみずしく口あたりなめらかな「フリュイジュレ」をはじめ、「フルーツシャーベット」、風味豊かに焼き上げたマドレーヌ、クッキーを詰め合わせた。
【税込価格】
19個入:2,700円、22個入:3,240円、28個入:5,400円
【22個入 セット内容】
･フリュイジュレ(白桃)2個
･フリュイジュレ(とちあいか、温州みかん、グレープ、シャインマスカット)各1個
･フルーツシャーベット(マスカット、グレープ、パイナップル)各1個
･バターマドレーヌ 3個
･アールグレイマドレーヌ 2個
･クッキー(フランボワーズ、チェック、シナモン、ピスターチ)各2個
フルーツ果汁やピューレを使用した、みずみずしく口あたりなめらかな「フリュイジュレ」のセット。
【税込価格】
1,620円
【セット内容】
･フリュイジュレ(温州みかん)×2個
･フリュイジュレ(白桃、とちあいか、グレープ、シャインマスカット)×各1個
「フリュイジュレ」と「フルーツシャーベット」のセット。
【税込価格】
8個入:2,160円、12個入:3,240円
【12個入 セット内容】
･フリュイジュレ(白桃、温州みかん、グレープ)各2個
･フリュイジュレ(シャインマスカット、とちあいか)各1個
･フルーツシャーベット(グレープ)2個
･フルーツシャーベット(マスカット、パイナップル)各1個
フリュイジュレ&シャーベット(12個入)◆フルーツゼリーアソート(9個入)
「フリュイジュレ」「フルーツシャーベット」のほか、冷やし方で2通りの食感を楽しめる「2層のシャーベットゼリー」をセットにした。
【税込価格】
3,240円
【販売期間】
4月24日〜8月下旬ごろ
【セット内容】
･フリュイジュレ(温州みかん、シャインマスカット、とちあいか、白桃)各1個
･フルーツシャーベット(パイナップル、グレープ)各1個
･2層のシャーベットゼリー(マスカット&レモン、白桃&レモン、マンゴー&レモン)各1個
吉野本葛を使用した、なめらかな口あたりのくずきりに、果汁入りシロップのを合わせた和スイーツ。4つの味わいをアソートした。
【税込価格】
3,024円
【セット内容】
･フルーツくずきり(瀬戸内レモン、愛媛県産せとか)各2個
･フルーツくずきり(ふじりんご、紅ほっぺ苺)各1個
フルーツくずきり(6個入)