【銀座コージーコーナー】夏季限定スイーツギフトを販売、ゼリーやシャーベット、くずきりのギフトをラインアップ

銀座コージーコーナーは、2026年4月10日から順次、全国の店舗で夏季限定スイーツギフトを販売する。なお、福井県･京都府･鳥取県に取扱店はない。

オンラインショップでは、4月下旬より順次発売開始する。

夏の平均気温が3年連続で最高記録を更新していることを背景に、フルーティーでなめらかな味わいを凍らせて楽しむ「シャーベット」、冷やしてゼリー、凍らせてシャーベットとして楽しめる「シャーベットゼリー」を新たにアソートに加えた。

【販売期間】

4月10日から順次〜9月中旬頃

※フルーツゼリーアソート(9個入)は4月24日〜8月下旬頃まで。

【商品画像一覧はこちら】夏季限定スイーツギフトはゼリーやシャーベット、くずきりなどをラインアップ

◆ギフトアソート

フルーツ果汁やピューレを使用した、みずみずしく口あたりなめらかな「フリュイジュレ」をはじめ、「フルーツシャーベット」、風味豊かに焼き上げたマドレーヌ、クッキーを詰め合わせた。

【税込価格】

19個入:2,700円、22個入:3,240円、28個入:5,400円

【22個入 セット内容】

･フリュイジュレ(白桃)2個

･フリュイジュレ(とちあいか、温州みかん、グレープ、シャインマスカット)各1個

･フルーツシャーベット(マスカット、グレープ、パイナップル)各1個

･バターマドレーヌ 3個

･アールグレイマドレーヌ 2個

･クッキー(フランボワーズ、チェック、シナモン、ピスターチ)各2個

◆フリュイジュレ(6個入)

フルーツ果汁やピューレを使用した、みずみずしく口あたりなめらかな「フリュイジュレ」のセット。

【税込価格】

1,620円

【セット内容】

･フリュイジュレ(温州みかん)×2個

･フリュイジュレ(白桃、とちあいか、グレープ、シャインマスカット)×各1個

◆フリュイジュレ&シャーベット

「フリュイジュレ」と「フルーツシャーベット」のセット。

【税込価格】

8個入:2,160円、12個入:3,240円

【12個入 セット内容】

･フリュイジュレ(白桃、温州みかん、グレープ)各2個

･フリュイジュレ(シャインマスカット、とちあいか)各1個

･フルーツシャーベット(グレープ)2個

･フルーツシャーベット(マスカット、パイナップル)各1個

フリュイジュレ&シャーベット(12個入)

◆フルーツゼリーアソート(9個入)

「フリュイジュレ」「フルーツシャーベット」のほか、冷やし方で2通りの食感を楽しめる「2層のシャーベットゼリー」をセットにした。

【税込価格】

3,240円

【販売期間】

4月24日〜8月下旬ごろ

【セット内容】

･フリュイジュレ(温州みかん、シャインマスカット、とちあいか、白桃)各1個

･フルーツシャーベット(パイナップル、グレープ)各1個

･2層のシャーベットゼリー(マスカット&レモン、白桃&レモン、マンゴー&レモン)各1個

◆フルーツくずきり(6個入)

吉野本葛を使用した、なめらかな口あたりのくずきりに、果汁入りシロップのを合わせた和スイーツ。4つの味わいをアソートした。

【税込価格】

3,024円

【セット内容】

･フルーツくずきり(瀬戸内レモン、愛媛県産せとか)各2個

･フルーツくずきり(ふじりんご、紅ほっぺ苺)各1個

フルーツくずきり(6個入)