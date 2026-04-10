オズワルド伊藤、蛙亭イワクラに“フラれた理由”「LINEニュースで知る」→すぐさま反論される「聞けばよかったじゃん」」
9日放送のテレビ朝日系バラエティー『アメトーーク！』（後11：15）では、「色々あった同期芸人」の未公開シーンを放送。お笑いコンビ・蛙亭のイワクラとオズワルド・伊藤俊介による“破局後初共演”の様子も公開された。
【動画】蛙亭イワクラ、オズワルド伊藤からの“共演NG”ぶっちゃけ
昨年9月の破局について、イワクラが「伊藤さんから『別れますか』と言われて。（伊藤が）私からフラれた理由で、思い当たるのが1個あったらしくて『まぁ、毎日オレが飲みに行くからだよな』って言っていたんですけど、全然それは違って、それ以外に40個あるんだけど」とぶっちゃけ。
当の伊藤は「そんなに理由があるなんて、まったく知らなくて。別れた40個の理由を、イワクラがいろんなテレビでしゃべるんです。その理由を全部、LINEニュースで知るんです。そこで初めて、オレのあれそんなにムカつかれていたんだって」と笑いを交えて打ち明けた。
イワクラは、伊藤の言葉に笑顔を浮かべつつ「これにちょっと1個だけ言い返すなら、聞けばよかったじゃん」と真っ当な指摘。「なんでさ、自分の悪いところ、1個やと思ったん？1個なわけないやろう」と続けると、伊藤はなんともいえない表情を浮かべていた。
【動画】蛙亭イワクラ、オズワルド伊藤からの“共演NG”ぶっちゃけ
昨年9月の破局について、イワクラが「伊藤さんから『別れますか』と言われて。（伊藤が）私からフラれた理由で、思い当たるのが1個あったらしくて『まぁ、毎日オレが飲みに行くからだよな』って言っていたんですけど、全然それは違って、それ以外に40個あるんだけど」とぶっちゃけ。
イワクラは、伊藤の言葉に笑顔を浮かべつつ「これにちょっと1個だけ言い返すなら、聞けばよかったじゃん」と真っ当な指摘。「なんでさ、自分の悪いところ、1個やと思ったん？1個なわけないやろう」と続けると、伊藤はなんともいえない表情を浮かべていた。