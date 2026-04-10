お笑いコンビ「アインシュタイン」の稲田直樹（41）と河井ゆずる（45）が10日、アサヒビール ミュージアム（大阪府吹田市）で、麦芽100％スタンダードビールとしては同社9年ぶりの新ブランド「アサヒゴールド」の先行体験イベントに登場した。

イベントでは日本一早く「アサヒゴールド」で乾杯。会場に集まった一般ゲストと共に“ゴールドなうまさ”を体験し、河井は「コクとキレのバランスがすごくて、まさに『黄金』だなと感動しました」。稲田は「飲みやすくて。スーパードライもいいですけど、こちらも新たな主力という感じで、ビール好きとしてはたまらない」とうなった。

フォトセッションでは、集まった報道陣に向け稲田が満面の笑みを見せる“神対応”。客席から笑い声が上がると、河井の「笑いすぎやって！」「タイトル『爆笑会見』にせなおかしなる！」のツッコミもあいまって会場は大爆笑。客席からは「かわいい〜」「天才やな」など歓声が上った。

14日発売の「アサヒゴールド」は、麦芽量を従来品の約1.5倍に増やした、麦のうまみとコクを存分に味わえる麦芽100％の生ビール。ホップの配合を調整し、麦芽を増やすことで生じやすい渋みや雑味を抑え、「スーパードライ」と同じ酵母を採用することで、麦芽100％の飲みごたえがありながら、すっきりとしたキレのある後味を実現している。