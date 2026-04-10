悪性の進行がんを公表したソロギタリストで作曲家のMIYUが10日、自身のSNSを更新。がん寛解を報告した。

Xでは「1年半で3回の入院と手術をした私、ようやく『癌患者』を卒業します！」と書き出し、「昨年、異常ありと言う判定になっていた精密検査の結果ですが、ようやく疑いが晴れ、無事に寛解となりました」と報告。

「再発のリスク、後遺症による再入院など今後もまたご心配をお掛けしてしまう可能性はあるかも知れませんが、数年間の経過観察を経て、完治のお墨付きを頂ける日まで警戒はしつつも、楽しく元気に過ごしたいと思います」とし、感謝の言葉をつづった。

インスタグラムでもがん寛解を報告し「早期発見、早期治療の大事さを思い知らされました。再発以外にも別の癌になる可能性も十分にあるらしいので、これからもより一層健康に気をつけます。寄り添って下さった皆さまありがとうございました。落ちてしまった体力や筋力を取り戻すため、ゆっくり回復して行きます！」とつづった。

MIYUは24年11月、公式サイトで「今年私は、悪性の進行癌に罹患しました」と報告し、「ステージは前半で、種類は低分化腺がんと言うものになります」と説明していた。