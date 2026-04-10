あの“伝統モデル”がスポーティに豹変

長い歴史を持つモデルが時代の変化に合わせて姿を変えていくことは、自動車の世界では珍しいことではありませんが、その変化の幅がここまで大きい例はそう多くありません。

トヨタのフラッグシップとして知られる「クラウン」は、現行モデルでこれまでの常識を大きく塗り替える進化を遂げました。

【画像】超カッコイイ！ これが“大豹変”のトヨタ「伝統モデル“GR仕様”」の姿です！ 画像を見る！（30枚以上）

1955年に誕生したクラウンは、長年にわたりセダンの代名詞ともいえる存在として親しまれてきました。

しかし16代目となる現行モデルでは、その枠にとどまらず、「クロスオーバー」「スポーツ」「エステート」「セダン」という4つの異なるスタイルを展開。ブランドの新たな方向性を明確に示すものとなっています。

その中でも最初に登場したクラウン（クロスオーバー）は、2022年10月に発売され、新世代クラウンの象徴的な存在となりました。

従来のセダンとは一線を画す歴代初のクロスオーバースタイルが特徴で、クーペのように流れるようなフォルムに加え、地上高145mmというやや高めの設計が採用されています。これにより、スタイリッシュさと力強さを兼ね備えた独自の存在感を放っています。

さらに2025年4月には、クラウン誕生70周年を記念した特別仕様車が追加されました。「CROSSOVER RS “THE 70th”」と「CROSSOVER Z “THE 70th”」の2モデルで、それぞれ2.4リッターターボHVと2.5リッターハイブリッドを搭載しています。

これらのモデルは「世界に誇る日本のクラウン」というテーマのもと、専用の外装や装備が与えられています。

そんなクラウン（クロスオーバー）には純正のカスタマイズパーツが豊富に用意されている点も見逃せません。なかでもGRパーツは、デザインと性能の両面でクルマの魅力を引き上げる存在です。

代表的なものとしては、フロントスポイラーやサイドスカート、リアバンパースポイラー、トランクスポイラーがセットになったエアロパーツがあります。

これらを装着することで、車全体に統一感が生まれ、よりスポーティな印象へと変化します。

素材には樹脂が使われ、塗装済みのパーツも用意されているため、完成度の高い仕上がりが期待できます。

また、これらのパーツは見た目だけでなくスタイリングにも影響を与えます。装着時にはフロントで約41mm、サイドで約15mm、リアで約29mm地上高が下がるため、より低重心で安定感のあるシルエットを実現します。

足回りにはブラック／ブラッククリア塗装の21インチホイールが設定され、ミシュラン製タイヤとの組み合わせにより、見た目と走行性能の両立が図られています。

さらに、細部にまでこだわるユーザー向けに、アラミド繊維を用いたキーカバーも用意されています。厚さ約0.6mmという薄さと軽さを兼ね備え、実用性と質感の高さを両立しています。

機能面のカスタマイズも充実しています。GRパフォーマンスダンパーは走行中の振動や騒音を抑え、快適性と操縦安定性を高める役割を果たします。

また、ドアスタビライザーはボディの剛性を高め、ステアリング操作時の応答性向上に寄与します。

このように、クラウン（クロスオーバー）は単なる移動手段にとどまらず、自分らしさを表現できる一台へと進化しています。

GRパーツを組み合わせることで、外観の個性を強調するだけでなく、走りの質感まで高めることが可能です。

伝統を受け継ぎながらも大胆な変革を遂げたこのモデルは、多様な価値観に応える新しいクラウン像を提示しているといえるでしょう。