クルマを「左側にピッタリと寄せる」方法が話題に！

2026年4月末から始まる大型連休「ゴールデンウィーク」。

今年の連休も帰省や行楽で遠方へドライブに出かける計画を立てている方は多いのではないでしょうか。

【画像】「ええぇぇ…！」これが左寄せが上手くなる「すごいミラー」です！（15枚）

旅先で初めて通る細い道でのすれ違いや、不慣れな観光地の駐車場、あるいは見通しの悪い路肩への一時停止など、クルマを運転していると車体を道路の左側にピッタリと寄せる必要のあるシーンに何度も遭遇します。

しかし、運転席が右側にある日本のクルマでは助手席側の死角が大きく、左側の車幅感覚を正確に掴むのが苦手だと感じるドライバーは決して少なくありません。

そこで今回は、連休に役立つドライブ対策として、クルマを左に寄せるための具体的なコツを解説します。

左寄せをスムーズに行うための最もポピュラーな方法が、車内の特定のパーツを目印として活用するテクニックです。

一般的な乗用車の場合、運転席に正しい姿勢で座って前を見たとき、ボンネットの中央付近や、ワイパーの左側の付け根あたりが、ちょうど左のフロントタイヤが通るラインと重なるように設計されています。

そのため、道路の左端に引かれている白線や縁石を、ワイパーの付け根などの目印に合わせるようにしてクルマを前進させることで、左側のタイヤを白線ギリギリに寄せることができます。

最初は安全な広い駐車場などに空き缶などを置き、自分のクルマのどの位置が左タイヤのラインと一致するのかを一度確認しておくと、驚くほど車両感覚が掴みやすくなります。

また、サイドミラーを有効に使うことも重要です。

左に寄せようとする際、前方ばかりに気を取られていると、斜めに進入して後輪が縁石に乗り上げてしまったり、ボディの側面を擦ってしまったりする危険があります。

左のドアミラーを少し下向きに調整し、左後輪付近や路面の白線が映るように設定しておくと、車体と縁石が平行になっているかどうかが一目で確認できます。

さらに、寄せる時は近くばかりを見るのではなく、目線を少し遠くに置くことで、ハンドル操作が安定し、車体がフラフラすることなくスムーズに左に寄せることが可能です。

こうした左寄せのテクニックについて、インターネット上やSNSでは様々な反響や実体験の声が寄せられています。

「ペーパードライバーで左の感覚が全く分からなかったけど、ワイパーの付け根を目印にしたら劇的に運転が楽になった」「教習所で教わったはずなのにすっかり忘れてて、最近ホイールを縁石で擦っちゃったよ…改めて目印の重要性を痛感してる」といった、コツを知って安心したという意見が多く見受けられます。

また、「自分はダッシュボードの真ん中に小さなテープを貼って白線に合わせるようにしてる」「最近の車は流線型でボンネットが見えにくいから、サイドミラーを頼りにバックで寄せる方が簡単だと思う」など、自分なりの工夫や現代のクルマの形状に合わせた苦労を語るコメントも目立ちます。

さらに、「狭い道で対向車が来たとき、助手席に乗っている家族からもっと左に寄ってと言われて焦ることが多いので、連休前にしっかり感覚を掴んでおきたい」という、ゴールデンウィークに備えた切実な声も上がっていました。

クルマの左寄せは、決して特別な才能が必要なわけではなく、自分のクルマの特性を知り、ちょっとした目印を意識するだけで誰でも上達できる技術です。

ゴールデンウィークの楽しいドライブで、ヒヤリとする場面を減らし、大切な愛車を傷つけないためにも、出発前にご自身のクルマの左側の感覚を改めて確認してみてはいかがでしょうか。