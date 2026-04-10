＜新婚なのに同居？＞「家事は分担ね！」男のプライド傷つける非モテ女【第7話まんが：息子の気持ち】
俺はユウスケ。20代後半の会社員だ。今は同僚のキョウカと付き合っている。少し前からどちらからともなく結婚の話をするようになり、最近お互いの親への挨拶も済ませたところだ。婚約指輪も買ってやったし、プロポーズもした。しかし最近になって俺はキョウカに対して不満が募るようになった。「結婚したら家事は分担」とか言い出しやがったんだ。俺は家事が面倒だから結婚するっていうのに。でもキョウカは飯もうまいし、スタイルもまあまあ。結婚を取りやめたくはない。
笑顔のキョウカが、当然とでも言わんばかりに突きつけてきた条件。俺はそれを聞いた瞬間、心の中で激しく舌打ちをした。俺は家事が大嫌い。一応ひとり暮らしはしてるけど、掃除も洗濯も適当だから家の中はぐちゃぐちゃ。食事はほとんど買った弁当か外食ばかりで、料理なんてほとんどしたこともない。
笑顔を浮かべながらも、論理的で容赦のない言い方に俺はさらにイラッとしてしまった。「給料が同じ」なんて言われて、男としてのプライドをぐちゃぐちゃに踏みにじられた気分だ。しかも実際に言い返せないという屈辱に、顔が熱くなるのを感じる。
掃除も洗濯も、ましてや飯作りなんて絶対にやりたくない。でもキョウカを説得するのは難しいだろう……。
キョウカから家事分担を突きつけられ、俺は心の中で舌打ちした。家事なんて女がやるものだし、俺は絶対にやりたくない。むしろ家事をしたくないから結婚するんだ。「給料が同じ」なんて正論で男のプライドを傷つけるようなデリカシーのなさにも苛立って、どうにかして楽をする方法を考えた。
そこで思いついたのが、母さんを利用した同居。母さんに全部やらせれば、俺は一切動かずに済む。俺は「家事を絶対にやりたくない」という一心で、ふたりを丸め込む完璧な計画を立てることにした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・横内みか
笑顔のキョウカが、当然とでも言わんばかりに突きつけてきた条件。俺はそれを聞いた瞬間、心の中で激しく舌打ちをした。俺は家事が大嫌い。一応ひとり暮らしはしてるけど、掃除も洗濯も適当だから家の中はぐちゃぐちゃ。食事はほとんど買った弁当か外食ばかりで、料理なんてほとんどしたこともない。
笑顔を浮かべながらも、論理的で容赦のない言い方に俺はさらにイラッとしてしまった。「給料が同じ」なんて言われて、男としてのプライドをぐちゃぐちゃに踏みにじられた気分だ。しかも実際に言い返せないという屈辱に、顔が熱くなるのを感じる。
掃除も洗濯も、ましてや飯作りなんて絶対にやりたくない。でもキョウカを説得するのは難しいだろう……。
キョウカから家事分担を突きつけられ、俺は心の中で舌打ちした。家事なんて女がやるものだし、俺は絶対にやりたくない。むしろ家事をしたくないから結婚するんだ。「給料が同じ」なんて正論で男のプライドを傷つけるようなデリカシーのなさにも苛立って、どうにかして楽をする方法を考えた。
そこで思いついたのが、母さんを利用した同居。母さんに全部やらせれば、俺は一切動かずに済む。俺は「家事を絶対にやりたくない」という一心で、ふたりを丸め込む完璧な計画を立てることにした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・横内みか