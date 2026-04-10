マスターズでLIV勢は出遅れ 優勝候補デシャンボー、ラームが苦戦
＜マスターズ 初日◇9日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞今年のマスターズには、LIVゴルフ勢10人が出場している。マスターズ3勝のフィル・ミケルソン（米国）は欠場したものの、出場10選手のうち5人が歴代王者。しかし初日は、LIV勢にとって苦しいスタートとなった。
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今季LIVゴルフで2勝を挙げ、優勝候補の一角に挙げられていたブライソン・デシャンボー（米国）は、前半をイーブンで折り返したが、アーメンコーナーの11番パー4で崩れた。第2打をグリーン右バンカーに入れると、脱出に3打を要して「7」のトリプルボギー。「バンカーが思った以上に柔らかかった」と肩を落とし、4オーバーの「76」で56位と出遅れた。さらに苦しんだのが、2023年大会覇者のジョン・ラーム（スペイン）だ。今季LIVゴルフ香港大会を制して乗り込んだが、この日はバーディなし。4ボギー・1ダブルボギーの「78」と振るわなかった。「コースは本当に難しい。スイングのフィーリングが全くないとなおさらだ」と振り返り、不調については「ここしばらく続いている」と明かした。それでも「あすは60台前半で回らないと予選通過の望みはない。夕食を食べて気持ちを切り替え、また新しい一日にしたい」と前を向いた。一方、LIV勢最上位につけたのは2017年覇者のセルヒオ・ガルシア（スペイン）。1アンダーの72で回り、17位タイにつけた。後半13番パー5でバーディを奪うなど安定した内容だったが、15番パー5では「風向きが変わった」と第2打をグリーン手前の池に入れてボギー。「最近の調子を考えれば72はいいスタートだと思えたけど…」と悔しさものぞかせつつ、「あしたはもっとビッグデーにしたい」と巻き返しを誓った。【LIV勢 初日成績】セルヒオ・ガルシア 72ダスティン・ジョンソン 73キャメロン・スミス 74タイレル・ハットン 74チャール・シュワーツェル 75トム・マキビン 75ブライソン・デシャンボー 76バッバ・ワトソン 76ジョン・ラーム 78カルロス・オルティス 80
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