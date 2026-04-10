スバル、バッテリーEV第2弾となるミッドサイズSUV『トレイルシーカー』発表 539万円から
SUBARU（スバル）は9日、新型『トレイルシーカー』（日本仕様車）を発表した。
【写真】SUBARU『トレイルシーカー』カラーバリエーション＆内外装全部見せ
新型『トレイルシーカー』は、群馬製作所矢島工場で生産するグローバルバッテリーEV（以下、BEV）ラインアップ第2弾となるミッドサイズSUV。大容量リチウムイオンバッテリーを搭載することで、「ET-HS」グレードにおいて627キロメートル、「ET-SS」グレードにおいて734キロメートルの一充電走行距離を実現。前後に高出力モーターを採用することで、AWDモデルではシステム最大出力280kWを発揮する。
また、スバルが長年培ってきた知見を活かしたAWD制御により、雪道や悪路など様々な路面においても、ドライバーがより意のままに操れる走りを実現した。
さらに、633リットルの大容量荷室をはじめとし、高い積載性と実用性を備えた、使い勝手に優れたパッケージングとしている。
■メーカー希望小売価格
ET-SS：539万円（FWD）／594万円（AWD）
ET-HS：638万円（AWD）
【写真】SUBARU『トレイルシーカー』カラーバリエーション＆内外装全部見せ
新型『トレイルシーカー』は、群馬製作所矢島工場で生産するグローバルバッテリーEV（以下、BEV）ラインアップ第2弾となるミッドサイズSUV。大容量リチウムイオンバッテリーを搭載することで、「ET-HS」グレードにおいて627キロメートル、「ET-SS」グレードにおいて734キロメートルの一充電走行距離を実現。前後に高出力モーターを採用することで、AWDモデルではシステム最大出力280kWを発揮する。
さらに、633リットルの大容量荷室をはじめとし、高い積載性と実用性を備えた、使い勝手に優れたパッケージングとしている。
■メーカー希望小売価格
ET-SS：539万円（FWD）／594万円（AWD）
ET-HS：638万円（AWD）