IMP.の佐藤新が、HBCテレビ「今日ドキッ！」の人気企画「ベタな旅人 トラベター」に出演。今回のテーマは「海鮮」で、札幌にいながら楽しめるコスパ抜群の“ベタ”グルメと、めったにお目にかかれない“レア”グルメの数々を堪能した。

まず訪れたのは、全国から客が押し寄せる人気店「シハチ鮮魚店」。佐藤は、厚切りの刺身がこれでもかというほど盛られた看板メニュー「13種海鮮丼」を前に「ウソ？」と、その豪華さに仰天。「マグロの厚みが１ポンドステーキみたい」と独自の感性で表現。このボリュームなら「5000円くらい？」と予想したが、正解が1867円だと聞かされると「え〜！？赤字です」と素直すぎる驚きを露わに。お店の経営を心配しつつ、地元価格を貫く店主の想いに「愛ですね」と感激した。

超貴重なレアグルメを懸けた漢字クイズでは“天然”全開。魚の難読漢字を読み当てるミッションでは「はぜ！」「こうぎょ！」「ひょうかぎょ！」と聞き慣れない言葉を連発し、見事なまでに撃沈。それでも道行く札幌市民に教えてもらい、秋から冬が旬の「鰍（かじか）」、江戸幕府御用達だった「公魚（わかさぎ）」、氷の下で獲る「氷下魚（こまい）」をすべて正解し、見事ミッションをクリアした。

ご褒美として、1台約300万円という特別な機械で鮮度を保った「ホッケの刺身」を実食した佐藤は、その柔らかさと甘みに感動。「うますぎて壁に頭ぶつけちゃった！」と、アイドルらしからぬ？全力のリアクションで、北海道の海の幸の奥深さを伝えていた。