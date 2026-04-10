ＪＲ東海道線の改札口近くに設置された駅弁自販機＝小田原駅

ＪＲ小田原駅（小田原市）構内に今春、駅弁の自動販売機がお目見えした。約３０食分が収められ、Ｓｕｉｃａ（スイカ）やＰＡＳＭＯ（パスモ）など交通系ＩＣカードで購入する。人手不足などを背景に対面販売の店舗が相次いで姿を消す中で、鉄道旅行の楽しみを維持する手だてとして期待される。

ＪＲ東日本の子会社で、駅のコンビニや自販機を手がけるＪＲ東日本クロスステーション（東京都）のフーズカンパニー（食品部門）が３月２６日に開設した。ＪＲ東の駅で初めて。

東海道線の改札内にあり、大船駅の「大船軒 鯵（あじ）の押寿（おしず）し」や小田原駅・東華軒の「小鯵押寿（ず）し」、東京駅の「チキン弁当」など１５種類ほどをそろえる。営業は午前７時から午後１１時まで。決済は交通系ＩＣ限定で現金は使えない。

閉店した駅弁販売店の代わりに、狭い場所でも営業できる利点を生かし設置した。同社は観光地へ向かう乗換駅の立地を踏まえ、インバウンド（訪日客）や、従来は営業時間外だった朝晩の利用を想定。「（対面販売では）採算が合わない場所にも出店可能性がある。『駅弁文化』の広がりに期待する」としている。

駅弁の自販機は人手不足などを背景に全国で増えつつあり、札幌や金沢、大阪駅などに導入例がある。