

地酒と郷土料理 さわらや／鰆の藁焼き

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。岡山から、瀬戸内海に春を告げる魚「サワラ」を使った料理を紹介します。

倉敷市の「さわらや」はその名の通りサワラ料理の専門店です。築200年を超える米蔵を改装した店内では、極上のサワラ料理が味わえます。

一番人気は「藁焼き」（2600円）です。

（さわらや／生田靖典 料理長）

「ふたを開けた瞬間に香りが上がるっていうのが一番の魅力ですかね。たたきにするうえにわらの香りが付くことによって、一段おいしさが上がると思っています」

まず新鮮なサワラを炙って「たたき」にします。そして厚みたっぷりにカットします！

（さわらや／生田靖典 料理長）

「サワラの（身の）質感だから、この厚みが食べられるっていうのと、驚きをお客様に届けたいなと思ってやらせてもらっています」

香ばしくてパリッとした皮目。レアな身のとろける食感が「藁焼き」の醍醐味です。

こちらでは、サワラの「カツレツ」（2600円）も楽しめます。

（さわらや／生田靖典 料理長）

「新食感っていうのを楽しんでいただきたいなという（サワラ）料理ですね」

サワラの上品なうま味とサクサク食感が融合。自家製タルタルソースにカレー粉と秋田名物の「いぶりがっこ」を加えて風味を増しています。

サワラのおいしさがダイレクトに味わえる「づけ丼」（1600円）です。脂の甘みを醤油タレが引き立てご飯との相性も抜群です。

（さわらや／生田靖典 料理長）

「サワラってこんなにおいしいんですよっていうのをいろんな調理方法で味わっていただきたい。それを届けることができるかなと思ってやらせてもらっています」

絶品「サワラ料理」で春を感じてみませんか？

（2026年4月10日放送「News Park KSB」より）