テレビＣＭでおなじみの「夢グループ」石田重廣社長が１０日、神奈川・鶴見区民文化センターサルビアホールで夢グループ応援「韓流コンサート」に登場した。

「絆」をテーマに、音楽を通じ日本と韓国の文化交流を目的とした公演。今回初めての試みとなるが、企画した理由について「子どもが韓国が大好き。同時に、僕と橋幸夫さん（享年８２）で韓国に行って、コンサートや歌番組に出ようという目標がありましたが、今その目標はかなうことができません。橋さんが歌ってきた『絆』というものを大事にしながら、『夢グループといえば韓国のコンサートなんだ』（と言われるようにしていきたい）」と説明。将来的には、韓国での開催も夢に見ており、「日本でもしっかりと認知されて、韓国に行ってコンサートをしたい」と意気込んだ。

今コンサートのチケット代は６０００円とまさに「やす〜い」設定となっているが、韓国進出した際のチケット代について問われると、「韓国に行けば半額にします。って言いたいところだけども、残念ながら韓国の方が（物価などが）高い。どこも平等ですから、同じ金額でやります」と宣言。続けて「これより安くするのは韓国の方に失礼ですから」と今後の展望を語った。