浦和のマチェイ・スコルジャ監督は１０日、東京Ｖ戦（１２日・埼スタ）に向けた監督会見を行い、負傷者続出のセンターバック陣について、複数のプランを持っていることを明かした。現在、チームはＰＫ負けを含めて４連敗中。前節５日の川崎戦では、試合前のアップでＤＦ宮本、前半１５分にはＤＦボザが負傷し、本職のセンターバックはＤＦ根本ひとりに。試合途中からは本来、ボランチのＭＦ柴戸がセンタバーバックを務める事態になった。東京Ｖ戦に向け、指揮官は「ダニーロ（ボザ）とミヤ（宮本）の回復をうながしながら、いくつかの可能性を考えています。まだはっきりとはしていません。それ以外の形でも練習はしています」と、ボランチからのコンバートを含めた可能性を示唆した。

ＣＢ起用の可能性があるのは、柴戸、本来ボランチのＭＦ安居、そして今季新加入で守備の複数ポジションをこなすＤＦ片山らか。スコルジャ監督は、起用の基準について「ヴェルディのストライカー、シャドーの特徴を考えないといけません。非常にスピードがある選手たちです。染野は力強さもあり、ボールキープもできる選手。それに対し、どの組み合わせがいいのか考えています」と説明した。

指揮官は川崎戦の柴戸のパフォーマンスを高く評価。また安居や片山をＣＢに起用した際に求めるプレーとしては「アグレッシブさ。あとは４―４―２からマンツーマンのハイプレスに切り替えるスイッチを入れるゲームの読み、ですね。ハイプレスを突破されたときの速いリアクション、そしてどのＣＢもペナルティーエリア内で染野を抑える、ということです」と語り、前日練習まで負傷者の回復具合も含めて見極めると明かした。