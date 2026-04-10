◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦 同級２位・那須川天心―同級１位フアンフランシスコ・エストラダ▽スーパーフライ級（５２・１キロ以下）１０回戦 ＷＢＣ同級１位・坪井智也―ＷＢＣ同級６位ペドロ・ゲバラ▽バンタム級１０回戦 秋次克真―ホセ・カルデロン（４月１１日、東京・両国国技館）

「ＰＲＩＭＥ ＶＩＤＥＯ ＢＯＸＩＮＧ １５」の前日計量が１０日、都内のホテルで行われ、ＩＢＦ世界バンタム級５位・秋次克真（２８）＝日本／米国＝はリミットから２００グラム軽い５３・３キロで一発パスした。

対戦相手のホセ・カルデロン（２２）＝メキシコ＝は５３・２キロだった。

計量を終えてマッスルポーズで意欲を示した秋次。減量に際してはアシュリーさんが「Ｃｈａｔ ＧＰＴで調べて（減量食を）作ってくれた」そうで、最後は２〜３キロの水抜きで仕上げた。

「（カルデロンは）勝ちに来る目をしていた。僕も向こうもベストでやりたい。ベストで勝ちたい」と秋次。早くも心はリングの上だ。初めて日本のファンの前に立つが「米国に行って、これでダメなら終わりという覚悟があった。日本に帰ってくる時はボクシングを辞める時だと思っていたので。まさか、日本で試合ができるとは。感謝ですね。明日はボクシング人生で一番大事な試合になる」と静かに闘志を燃やす。それでも「いつもと違う環境なので、楽しめたらいい。いつもはいっぱい、いっぱいで楽しめなかったから。楽しみたい。楽しめたなら、自然と自分のボクシングができると思う」と気負いはない。

米国でデビューして以来、１４連勝中の秋次。ＷＢＣ世界バンタム級２位・那須川天心（２７）＝帝拳＝と元世界２階級制覇王者で同級１位フアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝とのＷＢＣ世界同級挑戦者決定戦のアンダーカードに入った。１９９７年１１月、和歌山市出身で、７歳の時からボクシングを始めた。世界４階級制覇王者・井岡一翔（志成）らを送り出した大阪・興国高ボクシング部に籍を置いていたが、「海外の選手とか見ていて、日本人と違う戦い方とかが多かったので興味を持った」と１７歳の時に高校を中退して渡米。その後、一時帰国して資金をためてから、１９歳で再び米国へ。２０１８年１２月に米国でプロデビューした。

以降、連戦連勝で２５年７月には世界挑戦経験のあるジョナス・スルタン（フィリピン）に判定勝ちし、同年１１月には当時ＷＢＣ世界バンタム級王者だった中谷潤人（Ｍ・Ｔ）に世界１位として挑んだビンセント・アストロラビオ（フィリピン）に７回ＴＫＯ勝ち。デビュー１４連勝をマークした。現在、ＩＢＦのほか、ＷＢＯ６位、ＷＢＣ１２位、ＷＢＡ１４位と世界ランキングに名を連ねる、身長１６８センチのサウスポーだ。

日本から米国へ、快く送り出してくれた家族への感謝も込めて戦う。左首筋に母の名前の「Ｔｅｒｕｍｉ（照美）」、左腕に父の「Ｈｉｒｏｓｈｉ（寛）」、右腕に兄の「Ｒｙｏｇａ（亮河）というタトゥーが刻まれている。「家族にはまだ（帰国してから）会っていません。明日は応援に来てくれるそうです。兄の奥さんと姪（めい）っ子には会ったことがないので楽しみにしています」

いつか世界王者になるという気負いはないという。「世界戦をやりたいというのはない。誰とでもやります」と淡々と話した秋次。それでも「世界を取れる自信は？」と聞かれると「あります」とキッパリ。これまで、中谷や元ＷＢＣ世界フェザー級（５７・１キロ以下）王者マーク・マグサヨ（フィリピン）ら世界王者らのスパーリングパートナーを務めてきたが「もまれてきたから、自信はある」と話し、その差も感じないという。米国で磨き上げたボクシング技術を披露して、日本のファンの前で、堂々と勝ち名乗りを受けるつもりだ。

戦績は秋次が１４戦全勝（４ＫＯ）、カルデロンが１４勝（６ＫＯ）３敗。

興行は「Ｐｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏ（プライムビデオ）」で独占ライブ配信される。