元世界2階級制覇王者・京口紘人氏（32）が、自身のYouTube「京口紘人 Hiroto Kyoguchi」を更新。那須川天心（27＝帝拳）の11日再起戦でカギとなるパンチと勝敗をずばり予想した。

元世界2階級王者のファン・フランシスコ・エストラーダ（35＝メキシコ）とWBC世界バンタム級挑戦者決定戦を行う天心。京口氏はトレーナーを粟生隆寛氏からキック時代にもボクシング指導を受けていた葛西裕一氏に変更した点に注目。「前回（拓真戦に）負けて何か変えるにはトレーナーを替えるのが選択肢の一つ」と指摘した。

何が変わったか？

京口氏は天心―葛西コンビが公開練習で見せたミット打ちの中で「接近戦でのボディーは有効なんじゃないかな。結構左ボディーを入念に打っていた」と説明した。

意外だったのは公開スパーを行わなかったことだという。

「これは意外だった。ボディー打ちとか今までにないスタイルを（エストラーダ陣営に）見せたくなかったのかなと思う」

その入念な準備と対策を含めて、エストラーダを今も世界のトップ選手と認めた上で、京口氏は「僕は（天心が）明確に勝つんじゃないかなと思う。ボディーショットがキーですね。これは断言できる」と話した。