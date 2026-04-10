“大きな買い物”をし、家族への言い訳を考える投稿がSNSで反響を呼んでいる。

【映像】購入したドアの詳細（値段）

投稿したのは、ちばいなさん（@Chibaina0420）。JR東日本中央快速線で実際に使用されていた電車のドアを購入し、「電車のドアを買ってしまいました。今、家族への言い訳を考えています」とのコメントとともにXに投稿した。投稿者は、実物大スケールの車内を自分の部屋に再現したいと思い、購入したという。

電車のドアで部屋を車内に改造

投稿を見た人からは「趣味に全力投球の人好きw」「鉄オタにとっては宝」「ご家族を驚かせるほどの完成度に持っていくしかないですね！」「ドアを買う人がいるならギターを買うぐらいかわいいもんだよなぁ？」などの声が寄せられ、投稿には21万件超の“いいね”が押される大反響となっている。

ニュース番組『わたしとニュース』は投稿主を取材。「5年ほど前から鉄道古物の収集を趣味としていて、普段何気なく目にしている身近なものが自分の部屋に置けるところに魅力を感じたのがきっかけ。『ドア』は電車の再現には欠かせない部品であり滅多に出回らないため、いつかは手に入れたいと思っていました。」と話している。

また、家族への“説明”について伺うと「『これでいよいよ完成に近づいた』と正直に説明しました。父親は『マイホームが電車になっていく姿を見ると悲しい』とややあきれ顔でしたが、母親は『ここまで来たのだから、最後までやり遂げてほしい』と理解を示してくれています」とコメントしている。（『わたしとニュース』より）