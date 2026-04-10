ヤマトインターナショナル<8127.T>が反発している。午後２時ごろに２６年８月末日時点の株主から株主優待制度を変更すると発表しており、好材料視されている。現行制度では毎年８月末日時点で３００株以上を保有する株主を対象に、保有株数５００株未満で自社商品１０００円相当、５００株以上で３０００円相当を提供していたが、変更後は保有株数５００株未満の株主に自社のオンラインショップで利用できるクーポン券１０００円分、５００株以上の株主にクーポン券３０００円分と、それぞれにオリジナルタオルハンカチを提供する。



同時に発表した２月中間期連結決算は、売上高１０４億８１００万円（前年同期比０．６％減）、営業損益４８００万円の赤字（前年同期３８００万円の黒字）、最終利益７７００万円（前年同期比３．８％増）だった。営業損益は赤字に転落したものの、３月２７日に業績予想の修正を発表していたことから、これに対する反応は限定的。なお、２６年８月期通期業績予想は、修正予想の売上高２０５億円（前期比５．４％増）、営業利益１億８０００万円（前期２億１００万円の赤字）、最終利益２億円（前期比３９．７％増）を据え置いている。



出所：MINKABU PRESS