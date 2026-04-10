茶封筒をリメイク！手軽にできる大人かわいいギフトラッピング術
▶【写真で作り方を確認】茶封筒が高見えラッピングに大変身する方法
いつか使うと思ってたくさん買ったけど案外使わない……、そんな風に家に茶封筒を余らせている方も多いですよね。地味な事務用品のイメージがある茶封筒ですが、アレンジ次第でおしゃれなラッピングとして活用できるとSNSで話題です。今回は、簡単なのに褒められる茶封筒ラッピング術を紹介します。
■「本当に茶封筒？」褒められラッピングにリメイク
余っている茶封筒がおしゃれなラッピングに大変身します。
材料は以下の4つです。
・茶封筒
・カッター
・はさみ
・両面テープ
■不器用でもOK！ラッピングの作り方をチェック
ラッピング作りの手順をご紹介します。
1.茶封筒の上部をカットする
中に入れるギフトを封筒の上に置き、ギフトよりも５〜６センチ余白を残してカットします。
2.両サイドをカッターで切り、封筒を開く
3.封筒の上部・両サイドに両面テープを貼る
4.両サイドに貼った両面テープの剥離紙を剥がす
5.開いた封筒を畳みなおして、両面テープで両サイドを貼り付ける
6.封筒の四つ角をはさみで切って丸みをつける
7.封筒の上部に貼った両面テープの少し下あたりに、はさみで三角の切り込みを入れてあけ口を作る
8.ギフトを封筒に入れる
9.上部に貼った両面テープで封をして完成
カッターを入れた際に切り口が少しガタガタになりましたが、完成後には気にならず、きれいに仕上がりました。
両サイドの両面テープの幅は、細めを選ぶとギフトを入れるスペースを確保しやすいのでおすすめです。
■デコレーションでワンランクアップのギフトに
完成したラッピングは、デコレーションでさらに可愛くできます。
おすすめの材料は、シール・穴あけパンチ・リボンです。
デコレーションの方法を紹介します。
シールは、手順8の後、封筒に凹凸がない状態で貼ります。
中心や右上など、シールのデザインや完成イメージに合わせて貼ってください。
リボンは、封筒上部の両面テープで貼り合わせた部分に穴あけパンチであけた穴に通して結びましょう。
両面テープの幅が細い場合、穴をあける範囲を確保できるように上部のみ2本貼っておくときれいに仕上がります。
■穴あけパンチなしでも！おしゃれに仕上げるヒント
穴をあけずに、シールを貼るだけでも可愛く仕上がります。
シンプルな茶封筒なので、さまざまなタイプのシールと相性抜群！
リボンと組み合わせると、ラッピングのバリエーションを増やせます。
■まとめ
地味な事務用品がおしゃれな褒められラッピングに変身する方法を紹介しました。
厚みや重みのあるギフトを入れると茶封筒がやぶれやすいため、小さめのおやつや紅茶、アクセサリーなどを入れるのに適しています。
また、茶封筒にはサイズが色々あります。
たくさん入れたい方は、大きめの茶封筒を用意するのも一つの手です。
不器用な私でも家にあるもので簡単に作れたので、ぜひトライしてみてください。
文＝ゆず
まだまだ手のかかる3人の子育てに奮闘中のママライターです。少しでも毎日をラクにする技を模索中！超ズボラ&不器用なママならではの視点で、話題のライフハックの方法と活用アイデアをお届けします。