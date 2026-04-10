「期待しています」突如舞い込んだ“加入内定の朗報”に町田ファン歓喜。21歳DFに熱視線「躍動してください」「共闘！」
2026年４月10日、突如朗報が舞い込んできた。
J１リーグのFC町田ゼルビアが「2026/27シーズン(2027年１月)より、流通経済大のDF西川楓人が加入内定」と発表したのだ。
「2026年 JFA・J リーグ特別指定選手」としても承認された西川は、今回の加入内定を受け、以下のようにコメントした。
「2027年よりFC町田ゼルビアに加入することになりました流通経済大学の?川楓人です。プロサッカー選手としてのキャリアをFC町田ゼルビアという素晴らしいクラブでスタートできることをとても嬉しく思います。FC町田ゼルビアの勝利、そしてこれまで支えてくれた家族、指導者の方々、チームメイトに感謝の気持ちを忘れずに全力で闘います! 応援よろしくお願いします!」
興國高出身の21歳DFは185センチの長身を生かしたディフェンスでマーカーを封じつつ、組み立てにも絡める万能型。フィードのセンスもあり、カウンターの起点にもなれる。このルーキーのJ参戦に町田ファンも歓喜し、熱視線を送っている。
「期待しています」
「躍動してください」
「共闘！」
「大学生活、怪我なく最高のパフォーマンスを!」
いずれ「日本代表にも入れる」と評されるCBの飛躍を期待したい。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム
J１リーグのFC町田ゼルビアが「2026/27シーズン(2027年１月)より、流通経済大のDF西川楓人が加入内定」と発表したのだ。
「2026年 JFA・J リーグ特別指定選手」としても承認された西川は、今回の加入内定を受け、以下のようにコメントした。
「2027年よりFC町田ゼルビアに加入することになりました流通経済大学の?川楓人です。プロサッカー選手としてのキャリアをFC町田ゼルビアという素晴らしいクラブでスタートできることをとても嬉しく思います。FC町田ゼルビアの勝利、そしてこれまで支えてくれた家族、指導者の方々、チームメイトに感謝の気持ちを忘れずに全力で闘います! 応援よろしくお願いします!」
興國高出身の21歳DFは185センチの長身を生かしたディフェンスでマーカーを封じつつ、組み立てにも絡める万能型。フィードのセンスもあり、カウンターの起点にもなれる。このルーキーのJ参戦に町田ファンも歓喜し、熱視線を送っている。
「期待しています」
「躍動してください」
「共闘！」
「大学生活、怪我なく最高のパフォーマンスを!」
いずれ「日本代表にも入れる」と評されるCBの飛躍を期待したい。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
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