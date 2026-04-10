ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）の公式SNSにて、主演・宮舘涼太（Snow Man）のオフショットが公開された。

【写真】宮舘涼太と文鳥のほっこり2ショット【動画】宮舘涼太による『タミ恋』初回放送カウントダウン ／『タミ恋』第2話予告

■エータ（宮舘涼太）の文鳥日記がスタート

公開されたのは、スリーピーススーツを纏った宮舘の肩に“ぶんちょう”がちょこんと乗った、かわいらしい2ショット。宮舘演じるエータは、第1話で自身が住んでいる部屋に迷い込んできた文鳥に「ぶんちょうさん」という名前を付けて飼いはじめていた。

今回の投稿は「エータの文鳥日記」のスタートを告知するもので、日記には「エータ1ショットの撮影中、ぶんちょうさんがパタパタとやってきました。1人で撮影の予定でしたが、ぶんちょうさんが来てくれたので一緒に写真をパシャリ（カメラの絵文字）そして実は…その時に撮った動画が初回放送カウントダウン動画でした」と綴られている。

初回放送のカウントダウン動画では、「初回放送まであと7日」と告げる宮舘の動きに動じることなく、“ぶんちょうさん”がおとなしく宮舘の肩に乗っている姿が話題になっていたことから、「あれは文鳥さんを意図的に乗せたんじゃないんですか？！尊っ、、、」「このエピソードすごい」など、反応するファンも。他にも、「エータと文鳥さんかわいすぎる」「かわいいコンビ！」「更新が楽しみ！」「相性が半端ない」と、反響が寄せられている。

ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』第2話は、4月11日23時より放送される。

■動画：宮舘涼太の肩に文鳥が！『タミ恋』初回放送カウントダウン

■動画：ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』第2話予告