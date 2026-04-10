ＳＡＡＦホールディングス <1447> [東証Ｇ] が4月10日後場(15:00)に配当修正を発表。従来未定としていた26年3月期の期末一括配当は4.5円(前の期は無配)実施する方針とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、2026年２月13日付適時開示「通期業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、売上高、営業利益、経常利益および親会社株主に帰属する当期純利益がいずれも前期決算短信にて発表した今期業績予想を上回る見通しとなりました。中でも、営業利益においては、過去最高益となる見通しです。 当該業績の達成は、当社の経営基盤が着実に強化されていることの表れであるとともに、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの皆様のご支援の賜物であり、改めて厚く御礼申し上げます。 当社は、安定的な経営基盤に基づく継続的な株主還元を基本方針としており、これに基づく普通配当に加え、設立以来過去最高益となる達成見込みを踏まえた記念配当を実施することとし、配当予想を修正いたします。