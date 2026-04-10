10日15時現在の日経平均株価は前日比1025.56円（1.83％）高の5万6920.88円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は469、値下がりは1059、変わらずは44と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を600.98円押し上げている。次いで東エレク <8035>が174.99円、フジクラ <5803>が116.05円、アドテスト <6857>が78.44円、ファナック <6954>が56.15円と続く。



マイナス寄与度は49.48円の押し下げでＫＤＤＩ <9433>がトップ。以下、中外薬 <4519>が12.67円、塩野義 <4507>が11.46円、大塚ＨＤ <4578>が9.39円、テルモ <4543>が8.58円と続いている。



業種別では33業種中12業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、繊維、小売と続く。値下がり上位には鉱業、情報・通信、医薬品が並んでいる。



※15時0分12秒時点



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