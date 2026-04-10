◇プロボクシング バンタム級ノンタイトル WBO6位、IBF11位、WBC12位、WBA14位 秋次克真（帝拳）＜10回戦＞WBC6位、WBO8位 ペドロ・ゲバラ（メキシコ）（2026年4月11日 両国国技館）

米国を主戦場としているWBO世界バンタム級6位の秋次克真（28＝米国、14勝4KO）があす10日、「Prime Video Boxing 15」で初めて母国・日本のリングに立つ。10日は都内のホテルで前日計量が行われ、秋次はリミットより200グラム軽い53.3キロ、対戦相手のホセ・カルデロン（22＝メキシコ、14勝6KO3敗）も53.3キロだった。

米国での試合前調整との違いを問われた秋次は「意外と大丈夫でした」と答え、カルデロンの印象について「勝ちにいってる目やったね。僕も向こうのベストとやりたいんで、ベストに勝ちたい」ときっぱり。「いつもと違う環境なんでちょっと楽しめたらと思います。今までいっぱいいっぱいで楽しめたことなかったんで。日本のファンの前で楽しみたい。楽しめたら自然と自分のボクシングができると思う」と強調した。過去にテキサス州サンアントニオのアラモドームでの興行に出場したことはあるが、両国国技館は初めて。「相撲だけのイメージです」と話した。

米国では減量後のリカバリー食を特に意識していなかったという。それでも23年に結婚したアシュリー夫人（34）が前戦からChatGPTでメニューを調べるようになったそうで「がぶ飲みとかするんですけど、言われて止められてるんで。従います」と苦笑い。日本での試合だけに「うなぎを食べようと思います。奥さんも好きって言ってました」と明かした。

名門の興国高を中退し、「アメリカンドリーム」をつかむため19歳で単身渡米。24年に契約したPRO BOX TVと帝拳ジム・本田明彦会長のつながりで日本初参戦が実現した。「日本に帰ってくる時はボクシングを辞める時と思っていた。日本でまさか試合ができるとは」と感慨深げで、「今までで一番大事な試合ですね。これで次のチャンスが切り開けるかもしれないんで。自分のボクシングスタイルを崩さず、KOにこだわったらダメなところも出てくると思うんで、スタイルを貫きつつ、最後ストップとか倒せたらいい」と抱負を述べた。標的とする世界王者は「正直ないです。話が来たら誰とでもやります」というが、世界を獲る自信を問われると「あります。世界に行ってる人たちとスパーリングとかしてるんで自信もあります差を感じない？そうですね。向こうはサウスポーがなかなかいないんで、ライト級やスーパーフェザー級のスパーリングパートナーでも結構呼ばれていました」と説明した。

興行のもようはプライムビデオが独占ライブ配信する。メインでは昨年11月にプロ初黒星を喫した那須川天心（帝拳）が、WBC世界バンタム級挑戦者決定戦で元世界2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）と対戦する。