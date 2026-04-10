経済産業省は１０日、２０３０年までに農林水産物・食品の輸出額５兆円の達成に向け、輸出支援プログラムを創設し、農家や企業の輸出拡大を後押しすると発表した。

海外の有望市場で日本貿易振興機構（ジェトロ）の拠点や人員を拡充し、食品加工による高付加価値化や、低温で輸送・管理する「コールドチェーン」の開発などに取り組む。

赤沢経産相は１０日の閣議後記者会見で「５兆円目標の達成には取り組みの大幅な加速化が必要だ」と述べた。高市首相が赤沢氏に鈴木農相と協力して農林水産物の輸出拡大を進めるよう指示していた。プログラムの実施に向け、１０日に経産、農水両省や関係機関が集まり、初会合を開く。

プログラムでは、米国や韓国、豪州などの市場で需要を開拓するため、ジェトロを輸出拡大の支援組織と位置付け、海外拠点への専門人材の配置増など抜本的拡充を目指す。日系だけではなく、現地のスーパーやレストランも開拓する。

国内では地方で商談会を開くなどして輸出に取り組む農家や企業を掘り起こす。海外のインターネットサイトでの出店を支援し、ネット経由の輸出を促す。

菓子や調味料など加工品は輸出の伸びが鈍いため、中小企業の成長投資に対する補助金を活用して生産能力の向上を後押しし、加工品の輸出を促進する。

２５年の農林水産物・食品の輸出実績は前年比１３％増の１・７兆円で、政府は３０年までに３倍に増やす野心的な目標を掲げている。