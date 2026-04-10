長年連れ添ったカップルが直面するリアルすぎる“夜の事情”。4月9日に放送されたABEMAオリジナル恋愛番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第6話で、彼氏の自分勝手なスキンシップへの不満が赤裸々に語られた。

【映像】赤裸々すぎるカップルの“夜の誘い”

本番組は、結婚に踏み出せないカップルが「結婚するか、別れるか」を決断する7日間の旅行に密着する恋愛リアリティ番組。話し合いの場に持ち込まれたのは、31歳美人ギャル経理のサチエと、バツ2で39歳チャラ男経営者・ケンシの「セックスレス問題」だ。ケンシから「俺は男だから、したい時はしたい。でもほぼほぼの確率で『明日ね』とかになって、結局そのまましなかったりする」と、夜の営みを拒否されることへの不満が漏れた。

これに対しサチエは、「ケンシのタイミングって出かける30分前とか。夜も私が次の日早起きしなきゃいけない時に、自分がゲームしてテレビ観てやりたいことが済んだ後に『ねえねえ』ってやってくる」と猛反論。自分の時間を削ってでも、こちらの状況を考えて思いやりを持ってほしいと訴えかけた。

さらにサチエは、毎回パチンと拒絶されることで誘いづらくなったと嘆くケンシに対し、「じゃあ昨晩断ったんだったら、自分からそういう風に始めてきてよ」とサチエ側からアクションを起こすよう提案。女性側からの歩み寄りで一旦の解決を見せる形となった。

しかし、この話し合いをスタジオで見守っていた藤本美貴は、相手の都合を考えずに欲求をぶつけるケンシの行動に対し「自分本位すぎる」とバッサリ。視聴者からも、男女のタイミングのズレや思いやりの欠如について共感の声が上がりそうなリアルな修羅場となった。