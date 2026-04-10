南海トラフ地震などの大規模災害に備え、国土交通省は同省職員らで作る緊急災害対策派遣隊「ＴＥＣ―ＦＯＲＣＥ（テックフォース）」の体制強化に乗り出した。

民間人材や学識者に、予備隊員やアドバイザーとして参画してもらう制度を創設。国内の英知を結集し、全国各地で起こる災害に迅速に対応できるようにする。（糸井裕哉）

非常勤公務員

中堅ゼネコン「浅沼組」の東京本店に勤める荒井剛さん（５３）は、国交省が昨年創設した民間人材対象の「テックフォース予備隊員」に登録された。災害時、必要に応じて非常勤の国家公務員として採用され、テックフォースと共に被災地などで活動する。「東日本大震災の復興事業で培った施工管理の知識と経験を全て投入し、被害の拡大防止に貢献したい」と力を込める。

同社で２０年近く土木工事の現場監督を務め、２０１１年の東日本大震災では被災した東北３県で道路の新設や河川堤防の復旧に尽力した。約１０年前に営業部門に異動したが、「災害で苦しんでいる人のために、自分の力を役立てたい」と予備隊員に手を挙げた。

復興事業に関わる中で実感したのが、迅速な対応の重要性だ。「被災直後は『最優先課題は何か』『修繕か仮設か新設か』など即断即決が必要な事案が多い。民間の特徴であるスピード感が生かせるはずだ」と意気込んでいる。

自治体職員減

テックフォースは自然災害の激甚化を受け、０８年４月に発足した。ＴＥＣは「Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ Ｃｏｎｔｒｏｌ」の略だ。

国交省や各地方整備局の職員らが隊員を兼務し、昨年４月時点で１万７８８７人に上る。東日本大震災や２４年の能登半島地震など約１７０の災害に延べ１７万人超が派遣され、被災状況の調査、土砂やがれきの撤去、国と自治体の連絡調整、復旧計画の立案支援などを担ってきた。

将来は南海トラフ地震や首都直下地震に加え、気候変動に伴う豪雨災害の頻発化も懸念される。災害対応を担う自治体の技術職員らが減少の一途をたどる中、同省は民間人材を活用してテックフォースを強化することにした。

予備隊員は任期１年で、更新もできる。日当は１万８０００円前後。同省が募集すると、同省や自治体のＯＢ、ゼネコンや測量会社の社員らから「被災者のために働きたい」と応募が相次ぎ、登録者は当初の想定を大きく上回る３４２人に上る。

国交省防災課の矢崎剛吉課長は「巨大災害時は被災地外からの人的支援が不可欠で、初動対応が早ければ人命救助の可能性も高まる。被害拡大を防げる体制をオールジャパンで築いていきたい」と話す。

初動迅速に

土木関係の大学教授らが「テックフォース・アドバイザー」として被災自治体に助言する制度も昨年、創設された。土砂災害や堤防決壊への備え、道路や港湾の早期復旧計画の立案など、自治体だけでは対応が難しいテーマに対し技術的な助言を行う。

これまで委嘱されたのは約２５０人。昨年７月には、新燃岳（宮崎、鹿児島県境）の噴火を受け、防災工学の専門家２人が初めてアドバイザーとして現地に派遣され、土砂流出の監視や防護体制の強化など必要な対策を助言した。

京都大の松田曜子准教授（地域防災）は「国には、テックフォースが持つ技術を自治体にも継承し、市町村単独で最低限の初動対応ができるようにしてほしい」としている。

自治体広域派遣、県外地震も支援

自治体独自の広域派遣隊を整備する動きもある。

徳島県は２００９年に「ＴＥＣ―徳島」を発足。東日本大震災や能登半島地震など計１１件の災害に延べ２６０人以上を派遣し、仮設住宅建設や被害調査などに携わった。県の担当者は「南海トラフ地震で徳島が被災した際、ＴＥＣでの経験が生きるはずだ」と期待する。

広島県は昨年１２月に「災害支援班」を設置した。大規模災害時に全国知事会などの要請があれば、約６６０人の技術職から応急対応要員を派遣する。山梨県も昨年７月、土木職約３０人による「ＴＥＣ―山梨」を創設。県内のほか、県外への派遣も視野に入れる。