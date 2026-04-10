SOUNDPEATSの「快適性・高音質に強欲でOK」イヤホンが28％オフだぞ
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。
本日2026年4月10日は、快適性と高音質を兼ね備えたSOUNDPEATS（サウンドピーツ）のイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン「Clip1」が、お得に登場しています。
■この記事で紹介している商品
圧迫感ゼロと“ながら聴き”に最適デザインで日常のお供に。SOUNDPEATSの「Clip1」が28％オフと大特価！
VGP2025 SUMMERで「コスパ大賞」および「金賞」を受賞したSOUNDPEATSのイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン「Clip1」が、現在、Amazonで28％オフに！
クリップ式の快適な装着性に、LDAC＆Dolby Audio対応の高音質を備えています。
耳を塞がないオープンイヤー設計により、音楽を楽しみながら周囲の音も自然に把握可能。通勤・家事・運動など幅広いシーンで安全に楽しめます。
0.6mmの超薄型ニッケルチタン合金と液体シリコンを採用したN-Flex Arch構造により、あらゆる耳形状に柔軟フィット。片耳わずか5gの軽量設計で長時間使用でも疲れにくく、メガネやマスクとの干渉も最小限に抑えてくれますよ。
LDAC×Dolby Audioでハイレゾ級の立体サウンド、最大40時間再生に対応！
最大96kHz/24bitのハイレゾ再生（LDAC対応）に、Dolby Audioによる立体的な音場表現を実現。新開発の12mmデュアルマグネットドライバーが、コンパクトながら力強いサウンドを提供してくれます。
Dynamic EQ Proが音域バランスを自動調整し、オープンイヤーでも高品位なリスニング体験を確保。
さらにバッテリーは単体8時間、ケース併用で最大40時間再生に対応し、10分充電で約2時間再生の急速充電も搭載。
プラスして、音漏れ防止設計「SoundFocus」や風切り音を25％低減するAeroVoiceにより、通話品質とプライバシー性も高水準で叶えています。
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なお、上記の表示価格は2026年4月10日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください
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Source: Amazon.co.jp