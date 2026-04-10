Image: ニトリ

ROOMIE 2026年1月19日掲載の記事より転載

最近さまざまなメーカーから「中身が見えるノンフライヤー」が発売されていて気になっています。

ところがネックになっているのがお値段。

ちょっとお高めのアイテムが中心で「買って使わなかったらどうしよう……」と考えて手が出せずにいました。

ところがニトリで、お手頃価格のノンフライヤーを発見！

ニトリとエディオンの共同開発アイテム

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見つけたのが、ニトリの「中が見えて調理しやすいノンオイルフライヤー(2.2LXJ2G02)」。

最近よく見かける、調理中の食材の様子が見えるタイプのノンフライヤーです。

まず驚いたのが5,990円という価格。

中身が見えるタイプは1万円以上する印象があったので「この価格でいいの⁉︎」と目を疑いました。

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ノンフライヤーは、熱風を使って揚げものやグリル料理をつくれる調理家電。

ニトリとエディオンが共同開発し、お手頃価格に抑えた商品が誕生したのだとか。

その分、機能はとってもシンプル。

温度と加熱時間が設定できるダイヤルがそれぞれついているだけなので、すぐに使えそうです。

お手入れカンタンで気軽にヘルシー料理が楽しめそう

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温度は80〜200度まで対応しているそうなので、揚げものはもちろんグリル料理や低温調理、お菓子づくりにも活躍。

ガラス製トレイのおかげで調理中の様子をチェックできるため、焦がしすぎる心配もありません！

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食材に触れるトレイとプレートは丸洗いできるから、衛生面も安心。

容量が2.2Lと比較的コンパクトだから、置き場所や収納場所をつくるのもカンタンそう！

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よりコンパクトな「ノンオイルフライヤー(1.4L XJ2G01 ブラック)」もあり、こちらは3,000円以下というさらなるお手頃価格。

試しやすい価格なので、ノンオイルのヘルシーな料理を楽しみたい方の味方になってくれそうです。