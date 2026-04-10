米男子ゴルフ・マスターズ

米男子ゴルフのメジャー初戦・マスターズが現地時間9日、米ジョージア州のオーガスタ・ナショナルGC（7565ヤード、パー72）で開幕した。開幕前日には28歳のノルウェー人ゴルファーが、キャディーを務めた教師とコース上で熱烈なキス。突然の“交際公表”が話題を呼んでいる。

米メディア「ニューヨーク・ポスト」は「ビクトル・ホブランがマスターズで教師との新たな交際関係を明かし、ゴルフ界に衝撃を与える」との見出しで記事を掲載。28歳のホブランが開幕前日、恒例のパー3コンテストでトゥヴァ・ダール・イェンセンさんとの交際を公表し、熱いキスを交わした場面の詳細を伝えた。

「これこそ交際を大々的に公表するひとつの方法だ」とその様子をレポート。27歳のノルウェー人教師であるイェンセンさんは、マスターズ前日の恒例イベントでホブランのキャディーを務めた。「コース上で抱き合ったり笑顔を見せたりして、甘いひとときを共有」と描写され、最後はキスで締めくくったという。さらに、チーム欧州の仲間と共に5番ホールで記念撮影を行う様子も伝えられた。

ノルウェー紙「ダグブラデット」によると、イェンセンさんはノルウェーのフレドリクスタ出身で、現在はオスロ近郊のインターナショナルスクールで教師を務めているという。一方、28歳のホブランは世界ランキング22位で、PGAツアーで7勝を挙げている実力者。メジャー大会での優勝経験はない。



（THE ANSWER編集部）