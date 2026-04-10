◆米大リーグ パドレス７☓―３ロッキーズ＝延長１２回＝（９日・米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

菅野智之投手が所属するロッキーズが９日（日本時間１０日）、敵地・パドレスとの３連戦初戦で延長１２回の激闘に敗れ、連勝は「４」でストップした。最後は同点の延長１２回１死満塁からベジョソがボガーツに左翼への満塁弾を浴び、サヨナラ負け。１０日（同１１日）は、菅野智之投手が今季３度目の先発マウンドに上がる。

試合は３回に両軍が１点ずつを取り合ったが、以降は無得点が続き、延長１０回にロッキーズが１死一、三塁からフリーマンの右前打で勝ち越しに成功。だが、その裏にはパドレスが、１死満塁からマチャドの同点中犠飛で再び試合を振り出しに戻した。延長１１回に無死二塁からサリバンの適時二塁打で勝ち越しに成功。だが、無死一、三塁のピンチを招くと、カンプサノに左翼二塁打を許して再び同点に追いつかれていた。

直近３シーズン連続で１００敗以上、昨季は球団ワーストの１１９敗（４３勝）と低迷しているが、今季は試合前時点で６勝６敗と好スタートを切っている。翌１０日（同１１日）は、菅野智之投手が今季３度目の先発マウンドに上がる。この日は遠投の後にブルペンで入念にフォームを確認するなど、感触を確かめるように調整。ウォーレン・シェーファー監督（４１）は「彼自身のピッチングができるか。相手は強力打線だが、トモ（菅野）も負けてない。だから、普段通りのピッチングをしてくれると思っている。トロントもサンディエゴと似たような、右打者の多い打線だったと思うが、彼は（トロントでは）とても良い投球をした。だから、自分のゲームプランを持ってパドレス戦に臨めば問題ない」と期待を込めていた。