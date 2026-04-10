桑田佳祐、約3年半ぶり全国ツアータイトルは『夏祭りツアー』に決定 ロゴも解禁
古希（70歳）を迎えソロ活動の始動を発表した桑田佳祐の約3年半ぶりとなる全国ツアーのタイトルとロゴが解禁された。ツアータイトルは『桑田佳祐 夏祭りツアー 2026 supported by カンロ』に決定した。
【動画】桑田佳祐「人誑し／ひとたらし」オフィシャルオーディオ（YouTube）
新曲「人誑し／ひとたらし」を4月3日に先行配信し、2022年以来約3年半ぶりとなる全国ツアーの開催も発表していた桑田。同ツアーは、7月の石川県産業展示館4号館を皮切りに9月の宮城・セキスイハイムスーパーアリーナまで日本全国10箇所22公演を巡る。これは昨年サザンオールスターズで開催した全国ツアーに肩を並べる公演数の大規模ツアーとなる。10箇所中5箇所（熊本、三重、神戸、Kアリーナ、TOYOTA ARENA）がソロとしてもバンドとしても初めて訪れる会場であり、古希を迎えてもなお新しい経験やチャレンジを続ける姿勢を感じる内容になっている。
ロゴは“夏祭り”というツアータイトルにまさにぴったりな熱気を帯びたデザインに仕上がっており、「人誑し／ひとたらし」にも通ずる和の雰囲気を感じさせる。ロゴの世界観を拡張したツアー特設サイトもリニューアルオープンしており、チケットの詳細などは特設サイトで確認できる。
また、6月24日に発売される「人誑し／ひとたらし」のCDを期間内に予約購入すると「スペシャル・シリアルコード」が配布される。同コードの所有者を対象としたチケット受付も発表されている。
【動画】桑田佳祐「人誑し／ひとたらし」オフィシャルオーディオ（YouTube）
新曲「人誑し／ひとたらし」を4月3日に先行配信し、2022年以来約3年半ぶりとなる全国ツアーの開催も発表していた桑田。同ツアーは、7月の石川県産業展示館4号館を皮切りに9月の宮城・セキスイハイムスーパーアリーナまで日本全国10箇所22公演を巡る。これは昨年サザンオールスターズで開催した全国ツアーに肩を並べる公演数の大規模ツアーとなる。10箇所中5箇所（熊本、三重、神戸、Kアリーナ、TOYOTA ARENA）がソロとしてもバンドとしても初めて訪れる会場であり、古希を迎えてもなお新しい経験やチャレンジを続ける姿勢を感じる内容になっている。
また、6月24日に発売される「人誑し／ひとたらし」のCDを期間内に予約購入すると「スペシャル・シリアルコード」が配布される。同コードの所有者を対象としたチケット受付も発表されている。