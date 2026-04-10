大型犬は何か困ることが起こったらしく、窓の方を向いたままフリーズしていて…？ちょっぴりおマヌケで微笑ましいハプニングが話題になり、投稿は記事執筆時点で30 万回再生を突破。「可愛すぎる」「哀愁ただよってる」「後ろ姿が…イエティみたい」といった声が寄せられています。

【動画：窓の方を向いて固まる大型犬→何しているのかと近づいてみると…まさかのハプニング】

大型犬にハプニング発生！

Instagramアカウント「mofumofubepo」に投稿されたのは、大型犬に予想外のハプニングが起こった時の光景です。ある日、飼い主さんはワンコが窓の方を向いて固まっている姿を目撃したとか。「どうしよう？困ったな」という声が聞こえてきそうな哀愁漂う後ろ姿は、なんだかおじいちゃんのよう…。

そして飼い主さんが「何やってんの？」と様子を見に行ってみたら、なんとワンコのお手々がブラインドの紐に引っかかっていたとか！どうやらお手々が紐から外れないせいで、窓の前から動けなくなってしまったようです。

おマヌケで情けない姿が可愛すぎる

飼い主さんが「引っかかっちゃったの？」と聞くと、ワンコは紐に引っかかっている片手を上げた状態でくるりと振り向き、「助けて～」とお目目でアピール。おマヌケなハプニングも情けないお顔も可愛すぎて、思わず笑ってしまいます。

そして飼い主さんはワンコのお手々を紐から外してから、頭をヨシヨシと撫でてあげたそう。無事に動けるようになって、ほっと一安心するワンコなのでした。

この投稿には「固まってるのが可愛い」「おじいちゃんｗ」「フリーズしてる」「助けて貰って良かったね」といったコメントが寄せられています。

普段のクスッと笑える行動

ワンコは普段からちょっぴりおマヌケで、面白い行動をとることが多いそう。飼い主さんが同居犬に「お手」と「おかわり」をさせようとした時に、なぜか後ろにいたワンコが同居犬の頭に「お手」をしたこともあるとか！

ちなみにワンコは2回も頭に「お手」をしたのですが、同居犬は目の前のオヤツに夢中で全く気にしていなかったとのこと。ワンコのクスッと笑える行動はもちろん、同居犬のおおらかすぎる姿も愛おしいです。これからもワンコたちの可愛い姿や愉快な行動は、たくさんの人を笑顔にしてくれることでしょう。

ワンコと同居犬たちの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「mofumofubepo」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「mofumofubepo」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。