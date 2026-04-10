¥Þ¥É¥ê¡¼¤È¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Î¡ÈÆü±¢¤ÎÂ¸ºß¡É¤¬ECL¤Ç²÷¿Ê·â¡ª¡¡4¶¯Æþ¤êÁ°¿Ê¤Î¥é¡¼¥¸¥ç»Ø´ø´±¡Ö»ä¤Ï¤Þ¤°¤ì¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¤òÎ¨¤¤¤ë¥¤¥Ë¥´¡¦¥Ú¥ì¥¹´ÆÆÄ¤¬¡¢9Æü¤ÎAEK¥¢¥Æ¥ÍÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Æ±Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥¢¥¹¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î²¼³¹¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ë¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡ÊECL¡Ë¤Ç¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¡¦¥é¥¦¥ó¥É8¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤È¡¢9Æü¤Ë¤Ï1st¥ì¥°¤ÇAEK¥¢¥Æ¥Í¤ÈÂÐÀï¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ä¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤â¶ì¤·¤à¡ÈÍ×ºÉ¡É¤³¤È¡Ø¥Ð¥¸¥§¥«¥¹¡Ù¤Î¸å²¡¤·¤ò¼õ¤±¤¿¥í¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥Ò¥í¥Û¥¹¤Ï¡¢³«»ÏÁá¡¹¤Î¥¤¥ê¥¢¥¹¡¦¥¢¥³¥Þ¥·¥å¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥¦¥Ê¥¤¡¦¥í¥Ú¥¹¤È¥¤¥·¡¦¥Ñ¥é¥½¥ó¤¬Â³¤¤¤Æ3¡Ý0¤ÈÀè¾¡¡£4¶¯Æþ¤ê¤ËÂç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥¤¥Ë¥´¡¦¥Ú¥ì¥¹´ÆÆÄ¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¤Ã¤Æ¤Î¡ÈÀÄÇ¯»Ø´ø´±¡É¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤ë38ºÐ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²æ¡¹¤Î¸¬µõ¤µ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÌÇÂ¿¤Ëµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤«¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤¬À®¤·¿ë¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂç¤¤¤ËËþÂ¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¹ðÇò¡£Â³¤±¤Æ¡Ö»ä¤Ï¡È¤Þ¤°¤ì¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼ã¼Ô¤¬½Å¤¤ÉÂµ¤¤ò´µ¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÉÔ±¿¤À¤ÈÃ²¤¯¤±¤É¤Í¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÅØÎÏ¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£Èà¤é¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¡¢´ÆÆÄ¤Î¹Í¤¨¤òÂÎ¸½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁª¼ê¤ÎÊ³Æ®¤¬¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡È3ÅÀ¡É¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÉâ¤«¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Àµ¤·¤¤È½ÃÇ¤òË¸¤²¤ë¤«¤é¤Í¡£ºÇÂç¸Â¤Ë½Ë¤¤¡¢¸Ø¤ê¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤¬¡¢ÅÙ¤ò±Û¤·¤¿¹ÔÆ°¤Ï¶ØÊª¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤ÎÂÐÀï¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤Ï¥¢¥Æ¥Í¤ÇÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤â¤·Áá¤¤»þ´Ö¤Ë¼ºÅÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤ÇÊø¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤È¸åÈ¾Àï¤Î90Ê¬¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡¡²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ëECL¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¤ÏÂè30Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¹ß³Ê·÷¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤¬¡Ø6¡Ù¤Ç¡¢°ì»þ´ü¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È°ÂÁ´·÷¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤â¤Î¤Î»ÄÎ±Áè¤¤¤«¤é¤ÏÈ´¤±½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¡£¡Ö¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¥¤¥Ë¥´¡¦¥Ú¥ì¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤½¤³¤Ï¶èÊÌ¤·¤Ê¤¤¤È¤Í¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ï²æ¡¹¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤Ç¡¢¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¤ÏÊÌÊª¡£¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥«¥¿¥ë¥·¥¹¤Ê¤ó¤À¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï²òÊü¤ÎÉñÂæ¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È¼º¤¦¤â¤Î¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¶¯µ¤¤Î»ÑÀª¤ÇÀï¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2000¡Ý01¥·¡¼¥º¥ó¤ÎUEFA¥«¥Ã¥×¡Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤ÎÁ°¿ÈÂç²ñ¡Ë°ÊÍè¤Î²¤½£Âç²ñ¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¾¡¤Á»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¡£ÉáÃÊ¤Ï¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î±¢¤Ë±£¤ì¤ë¥¹¥â¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¤¬¡¢²¤½£¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ì¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£½çÅö¤Ë¤¤¤±¤Ð¡¢¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Çº´Ìî³¤½®¤ÈÀîùõñ¥ÂÀ¤òÍÊ¤¹¤ë¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î²¼³¹¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ë¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡ÊECL¡Ë¤Ç¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¡¦¥é¥¦¥ó¥É8¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤È¡¢9Æü¤Ë¤Ï1st¥ì¥°¤ÇAEK¥¢¥Æ¥Í¤ÈÂÐÀï¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ä¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤â¶ì¤·¤à¡ÈÍ×ºÉ¡É¤³¤È¡Ø¥Ð¥¸¥§¥«¥¹¡Ù¤Î¸å²¡¤·¤ò¼õ¤±¤¿¥í¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥Ò¥í¥Û¥¹¤Ï¡¢³«»ÏÁá¡¹¤Î¥¤¥ê¥¢¥¹¡¦¥¢¥³¥Þ¥·¥å¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥¦¥Ê¥¤¡¦¥í¥Ú¥¹¤È¥¤¥·¡¦¥Ñ¥é¥½¥ó¤¬Â³¤¤¤Æ3¡Ý0¤ÈÀè¾¡¡£4¶¯Æþ¤ê¤ËÂç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÉâ¤«¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Àµ¤·¤¤È½ÃÇ¤òË¸¤²¤ë¤«¤é¤Í¡£ºÇÂç¸Â¤Ë½Ë¤¤¡¢¸Ø¤ê¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤¬¡¢ÅÙ¤ò±Û¤·¤¿¹ÔÆ°¤Ï¶ØÊª¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤ÎÂÐÀï¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤Ï¥¢¥Æ¥Í¤ÇÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤â¤·Áá¤¤»þ´Ö¤Ë¼ºÅÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤ÇÊø¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤È¸åÈ¾Àï¤Î90Ê¬¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡¡²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ëECL¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¤ÏÂè30Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¹ß³Ê·÷¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤¬¡Ø6¡Ù¤Ç¡¢°ì»þ´ü¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È°ÂÁ´·÷¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤â¤Î¤Î»ÄÎ±Áè¤¤¤«¤é¤ÏÈ´¤±½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¡£¡Ö¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¥¤¥Ë¥´¡¦¥Ú¥ì¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤½¤³¤Ï¶èÊÌ¤·¤Ê¤¤¤È¤Í¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ï²æ¡¹¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤Ç¡¢¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¤ÏÊÌÊª¡£¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥«¥¿¥ë¥·¥¹¤Ê¤ó¤À¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï²òÊü¤ÎÉñÂæ¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È¼º¤¦¤â¤Î¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¶¯µ¤¤Î»ÑÀª¤ÇÀï¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2000¡Ý01¥·¡¼¥º¥ó¤ÎUEFA¥«¥Ã¥×¡Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤ÎÁ°¿ÈÂç²ñ¡Ë°ÊÍè¤Î²¤½£Âç²ñ¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¾¡¤Á»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¡£ÉáÃÊ¤Ï¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î±¢¤Ë±£¤ì¤ë¥¹¥â¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¤¬¡¢²¤½£¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ì¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£½çÅö¤Ë¤¤¤±¤Ð¡¢¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Çº´Ìî³¤½®¤ÈÀîùõñ¥ÂÀ¤òÍÊ¤¹¤ë¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£