ネイマールがアメリカへ？ MLSクラブが代理人と接触、移籍に関する予備的な話し合いを実施か
サントスに所属するブラジル代表FWネイマールに、メジャーリーグサッカー（アメリカ合衆国1部リーグ ※以下MLS）行きの可能性が浮上している。現地時間9日、大手メディア『ESPN』が伝えている。
『ESPN』によると、ネイマールの移籍先候補となっているのはFCシンシナティ。オハイオ州・シンシナティに本拠地を置くクラブであり、元日本代表FW久保裕也氏も所属していた。シンシナティは既にネイマールの代理人と接触しており、移籍に関する予備的な話し合いを実施した模様だ。
ネイマールは、1992年2月5日生まれの34歳。バルセロナやパリ・サンジェルマンといった欧州強豪クラブで活躍した、言わずと知れたブラジルの至宝だ。2025年1月には、プロキャリアをスタートさせた母国の名門・サントスへ復帰。だが、度重なるケガの影響もあり、今季は公式戦6試合3ゴール3アシストにとどまっている。
ネイマールとサントスの現行契約は2026年12月31日までとなっている。
『ESPN』によると、ネイマールの移籍先候補となっているのはFCシンシナティ。オハイオ州・シンシナティに本拠地を置くクラブであり、元日本代表FW久保裕也氏も所属していた。シンシナティは既にネイマールの代理人と接触しており、移籍に関する予備的な話し合いを実施した模様だ。
ネイマールとサントスの現行契約は2026年12月31日までとなっている。